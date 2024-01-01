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公司為「不付資遣費」搬到秦嶺山村！員工一離職「馬上回到市區」

▲▼公司為「不付資遣費」搬到秦嶺！員工一離職「馬上回到市區」。（圖／翻攝上游新聞）

▲公司搬到秦嶺山腳下，許多員工受不了離職。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網友近日爆料，西安有一家廣告公司為了「無痛裁員」，不支付遣散費，竟將公司搬遷至秦嶺山腳下，導致10多名員工因不堪漫長通勤，決定主動離職，但員工們一離職，就發現老闆又把公司搬回了市區。

根據《上游新聞》報導，該公司的前員工指出，自己工作的某品牌策劃公司去眠10月19日突然告知所有員工，要把辦公地點搬到新辦公室，並要求大家下周起就要過去打卡上班。

前員工提到，公司原本的辦公地點是在高新區的錦業路，是西安的CBD區域，但新地址卻是秦嶺腳下的一個村子，「我開車還好一點，其他沒車的同事只能搭乘一輛3小時一趟的公車，還需步行3公里，走30多分鐘山間村道才能到達辦公室，單程通勤時間差不多2個小時。」

前員工說，有同時提出質疑之後，公司行政說，要是堅持不了、接受不了，9、10月份工資結一結，大家好聚好散，留下來的可能要根據回款情況來發薪水，「10月27日，20多人的公司裡，包括我自己在內，有14人就簽了離職協議。」

但令人傻眼的是，大家離職才4天，就從還在公司的前同事那裡得知，公司又搬回了市區，而且還在網路上開始招募新人，「老闆一直沒有露面，目的就是用這種惡劣的環境讓你去主動離職，如果不用這種方式的話，他想把大家辭退，就會被要求支付N+1的補償（資遣費）。」

▼從市區前往公司的新地址，單趟得花費兩個多小時。（圖／翻攝上游新聞）

▲▼公司為「不付資遣費」搬到秦嶺！員工一離職「馬上回到市區」。（圖／翻攝上游新聞）

對於前員工的指控，該間公司的負責人張先生說，他承認10月份把公司搬到了秦嶺山腳下，但本來就不可能長期在山裡面辦公，「因為CBD那邊租金很貴，剛好到期了，新的辦公室正在裝修，沒地方辦公，我們還在經營民宿，就過去暫時過渡了一周而已。」

張先生提到，下半年公司經營比較困難，「今年我個人已經墊資200多萬，一直沒有拖欠過大家工資，公司的口碑在行業內一直不錯，這個時候也希望大家能夠患難與共，沒想到很多人提出了離職，還把這個事情發到網上。」

不過，前員工卻對老闆的說法很有意見，「當時他告訴我們的是，在山裡的辦公週期可能非常長，到明年都不一定！」前員工還強調，「如果說只在山裡待一周就回新辦公室了，哪個人堅持不了？ 」

前員工還說，辦公地點根本不是所謂的民宿，而是一棟農民自住房屋的二樓，所有人一起擠在二樓上班，「公司女生比較多，上廁所很不方便，有時要走很遠去村裡的公廁。也沒有吃飯的地方，只能靠泡麵和麵包解決，下班時天已經黑了，要走那種無路燈的山路，還會遇到野狗尾隨，很嚇人。」

陝西的陝西海普睿誠律師事務所專職律師李牧洋認為，如果通勤距離和工作環境差異太大，可以認為就是變更合同，不過簽了自願離職書，可能維權就很難了。

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