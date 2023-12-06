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人資專家曝「解僱前5大前兆」　養成1習慣不怕突然被裁員

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲人資專家揭露被解僱的5大前兆。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《每日郵報》報導，現今全球經濟局勢讓許多人擔心失去工作，人資公司「漢彌爾頓納許」（Hamilton Nash）招聘專家摩爾（Jim Moore）揭露員工將被解僱的5大跡象，以利在危機發生前搶先一步自保，他也建議養成隨時更新履歷的習慣，即使突然失業，也不會毫無準備。

1、面對面談話變成電子郵件

如果你與老闆的對話從「面對面」轉向密集的「電子郵件」，可能是時候擔心了，因為主管可能是為了留下有效證據，避免解僱案日後遭到申訴或挨告。如果發生類似狀況，切記確保自己也留下相應的書面紀錄。

2、突然被指派過量工作

如果你的工作量與工作目標被大幅更改，甚至飆高到「不切實際」的程度，可能就是危險信號。摩爾建議，此時最好趕快與主管溝通，「強調你的擔憂，在禮貌且專業的書面溝通中要求釐清」，以免事態進一步惡化。

▲求職,面試,上班族,排隊,徵才,找工作。（圖／視覺中國CFP）

3、收到的電子郵件也被CC給多名主管

如果你收到的電子郵件，也突然被密件副本（Carbon Copy, CC）寄給多名主管，可能是管理層在建立解僱紀錄。摩爾建議，確保任何對話都有書面紀錄，即使口頭溝通後，也可以再寄一封電子郵件確認結論與要點，回答問題時也切記保持專業理性，不要刁鑽或難搞，以免淪為把柄，被視為問題人物。

4、莫名被調到新部門

如果你被調離重要專案，而且沒有明確原因，可能就是要被裁員的前兆。摩爾建議，下次與主管一對一面談時，明確表示自己想要接手高價值、高影響力的工作，很快就能知道公司的安排。

5、被要求提交「績效改善計畫」（PIP）

理論上，PIP是為了提高績效，但在部分情況下，也可能是將被開除的警告。如果被要求提交PIP，先花點時間釐清需要擔憂什麼，有時只是主管對於這份工作的期待，與你對這個職位的理解不一致。摩爾提醒，「不要羞於討論你達到這些預期所需要的支援」，因為如果是缺乏能力完成任務，主管往往樂於協助，但若擁有充分能力卻不願意表現，恐怕無法獲得任何同情。

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