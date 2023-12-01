「年終15萬穩入袋」他翻臉嗆離職　全場嘴爆：笑你不敢

▲原PO抱怨年終給太少。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

工作辛苦一整年，上班族最期待就是領年終！一名網友抱怨，去年年終領2.8個月約有15萬，眼看今年公司超賺錢，以為會加碼犒賞員工，結果經理卻透露差不多也是2至3個月，氣得原PO開嗆「如果真的發這樣，過完年我要跳槽了！」而該文曝光後，引來全場網友笑酸「最靠腰的人...待最久！」

一名網友在臉書《匿名公社》表示，近日從經理口中得知，年終約可領2至3個月，此番話卻讓原PO非常不滿，「拎X師咧，去年領2.8個月15萬多（元），今年獲利比去年多一倍，還發這個數字？」

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面對年終獎金沒有達到自己的期望值，原PO燃起離職的念頭，忍不住嗆聲「如果真的發這樣，過完年我要跳槽了！」

該文曝光後，引來全場網友調侃反酸，「有底氣一點，不要領直接跳」、「如果你敢跳，就不會上來發牢騷了」、「最靠腰的人...待最久」、「老話一句，會跳槽的人不會叫，會叫的人不會跳槽」、「假抱怨真炫耀？有膽把真名跟公司Show出來，大家幫你跟公司提離職」。

也有人提及，「你知道外面景氣有多差嗎？跳了一定更慘」、「你不知道現在很多行業都在放無薪假嗎」、「以為景氣很好？你乾脆跳去對岸好了」、「機械業慘」、「知足吧！有很多小公司只發1到2萬的大有人在」。

▲網友打賭原PO只是嘴砲。（圖／翻攝匿名公社）



勞動部24日公布最新一期無薪假，實施人數共10384人，家數為405家，與上期相比增加153人、15家。勞動部表示，主要是資訊電子工業中有1家電子零組件廠因為訂單減少，新增實施近200人，該廠整體規模約近300人，等於約三分之二人放無薪假。

另根據104人力銀行調查，2023年整體年薪69.4萬，雖創8年新高，但年增幅僅2.5%；細看產業平均年薪，半導體102.2萬元、電腦及消費性電子製造業87.3萬元、電子零組件業84.6萬元、電信及通訊業84.2萬元、軟體及網路業83.5萬元，5大高薪產業均為電子資訊製造、通訊、半導體科技相關產業。