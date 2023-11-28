港TVB年底前瘦身「裁員300人」　重組電視電商業務

▲香港TVB進行瘦身計畫，包括電視及電商兩大區塊，預計裁員300人。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港無綫電視（TVB，電視廣播有限公司）昨（27）日宣布，合併82台（J2）和85台（無綫財經體育資訊台）為新的「TVB+」綜合頻道，變相縮減一條頻道，正待通訊局批准，為此，將裁員超過200人、已有員工收到公司信件。有關安排將於12月分階段實施，預計明（2024）年首季得悉通訊事務管理局審批結果。

此外，旗下線上平台「士多」合併入「鄰住買」，TVB同時宣布「士多」的網站和手機應用程式將於12月19日停止營運，裁減約100名員工。換句話說，兩項合併將裁減逾300人。

香港通訊事務管理局表示，已收到無綫上述的申請，會按既定程序處理。局方指，任何本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致其偏離原先通訊局批准的建議，必須經通訊局審批，並在取得通訊局批准後方可生效。

無綫電視85台現播放多個財經、時政和體育節目，包括《財經透視》、《交易現場》、《體育新世界》、《有理說得清》、《講清講楚》等，亦會直播體育賽事。除了無綫自行製作的節目，該台亦有播放馬會的《賽馬直擊》、《六合彩》和《聽日有馬跑》。

根據無綫公布，82台J2台黃金時段收視為1.7，而85台無綫財經體育資訊台則為1.1，按公布將合併為新頻道「TVB+」，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容、體育和資訊性節目，並作為實驗性內容和形式的試驗平台，超越翡翠台節目的傳統模式，85台原有股市和房地產市場有關的節目將重新分配大到翡翠台和計劃中的TVB+頻道播放。

無綫表示，由於上述重組重新分配了製作資源，整體節目製作時數將減少，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目，因此將削減這個業務分部的人員超過200名。香港賽馬會表示，知悉無綫電視就重組電視廣播的宣佈，並獲保證賽馬及六合彩相關的節目播放不受影響。

此外，無綫公布旗下電子商貿線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分，無綫指在「鄰住買」採購商品之前， 顧客先預訂並付款，這種模式不僅減輕了庫存壓力和降低了庫存持有風險。

這項重組計劃預計12月31日前完成，「士多」的網站和手機應用程式提前在12月19日停止營運，約100名現時「士多」員工將離開集團。

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