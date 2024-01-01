批民進黨執政8年丟9邦交國　趙少康：藍執政後就跟陸談外交休兵

▲國民黨副總統候選人趙少康辯論會回應國防議題。（圖／公視）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選倒數，唯一一場副總統候選人辯論會今（1）日下午2時在公視登場，被問到有什麼更好的辦法擴展台灣國際空間，增加邦交？國民黨副總統候選人趙少康表示，民進黨執政八年外交有何成就？任何國際組織進得去嗎？WHO觀察員都當不了，萊豬核食都吃了！進了CPTPP嗎？

自由時報副總編輯陳杉榮提問趙少康，有什麼更好的辦法擴展台灣國際空間，增加邦交？趙少康回應，前外交部長錢復說過，大陸政策是外交政策的上位政策，民進黨不相信應要去闖，結果就是丟了九個邦交國，執政八年外交有何成就？任何國際組織進得去嗎？WHO觀察員都當不了，萊豬核食都吃了！進了CPTPP嗎？

趙少康說，國民黨執政後就會跟大陸談外交休兵，別再搶來搶去，都是無謂的浪費，自己實力要提升！他當環保署長時，台灣經濟還不錯，法國賣給台灣幻象兩千，「法國環保股長邀請我，那時我一路從法國丹麥見了十幾的部長，很多在辦公室見的，有經濟實力人家就會中是你！」

趙少康回憶，那時他還去跟美國環保署長面對面談過，討論如何合作，而前總統馬英九一個邦交國都沒丟，主權更是好好的，那民進黨又維護了什麼主權呢？