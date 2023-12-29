撞擊瞬間曝光！小貨車「閃紅燈沒停讓」猛撞翻車　釀2傷送醫

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義縣東石鄉龍港村166縣道與嘉7線路口28日深夜發生一起車禍！一輛小貨車及一輛自小客車發生碰撞，小貨車當場翻覆，53歲小貨車駕駛與33歲自小客車女駕駛身體多處挫傷，被送往醫院救治，所幸人意識清楚，並無生命危險。

▲嘉義深夜車禍，2名駕駛受傷送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣消防局28日深夜11時09分接獲民眾通報，東石鄉龍港村166縣道與嘉7線路口發生一起交通事故，隨即派遣東石及朴子分隊人車前往。

根據警消初判，事發當時53歲小貨車駕駛沿嘉166線道西往東直行，行經閃紅燈路口時未依規定停讓，與沿嘉7線道南往北直行、行經閃黃燈路口的33歲自小客車女駕駛發生碰撞。而雙方駕駛頭部、手部受有多處擦傷，被送醫救治，２人均無酒精反應。

透過事發現場監視器畫面可發現，小貨車與自小客車行經路口時，車速均不慢，因撞擊力道猛烈，小貨車撞上自小客車後，車輛當場翻覆，自小客車則是原地打轉幾圈後往路旁衝去卡住。整起詳細事故發生原因及經過仍有待進一步調查釐清。

朴子警分局呼籲，連假將至，車輛行駛道路務必遵守交通規則，馬路如虎口，行經閃紅燈路口務必依規定停讓、行經閃黃燈路口要減速慢行，民眾多一分注意，多一份安全。另外，分局也會針對該路口建議調整為24小時紅綠燈號誌運作，以維護用路人安全。