見291人LINE群傳「大撒錢買票」謠言！　張秀華衝地檢按鈴申告

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

2024大選進入倒數，國民黨立委候選人張秀華28日晚間接獲民眾提醒，有人在快300人的LINE群組中散播，「嘉義市國民黨立委候選人已開始大量撒錢買票」的消息，張秀華29日前往嘉義地檢署按鈴申告意圖使人不當選。

▲國民黨立委候選人張秀華按鈴申告。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

競選總部發言人鄭光宏指出，28日深夜接獲熱心民眾截圖提醒，指稱在Line「新動力百工百業信賴…（291）」群組中，有一「林賈美」不明人士PO文，內容指出「嘉義市檢調，昨天抓了一位國民黨翁重鈞立委陣營違反總統立委選舉法辦，……昨晚嘉義市坊間傳出某個嘉義市國民黨立委候選人已開始大量撒錢買票…..。」等不實謠言。

另外，張秀華競選總部指出，日前有十餘名東區里長因8月間前往薑母鴨店聚餐，幫同是里長的同事慶生，遭地檢署約談，最後全數無保請回。張秀華當時也有出席，她認為，檢舉人其心可議，意圖藉由不實指控與謠言，讓支持者在最後關鍵時刻不敢站出來。



張秀華立即委任競選總部律師團召集人林德昇、黃曜春、莊安田、梁樹綸等律師，並在黨籍議員傅大偉、張敏琪、鄭光宏、郭定緯、競總總幹事蔡明顯等人陪同下，具狀向地檢署提告「林賈美」，觸犯公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選罪嫌，同時聲請檢察官為緊急處分，制止「林賈美」或他人持續散布不實內容。

梁樹綸強調，嘉義市區域立委僅一席，張秀華則是唯一代表國民黨參選立委的候選人，雖然PO文中未指名道姓，但等同就是在影射張秀華買票，希望檢方能速速偵辦，讓候選人在最後的15天可以公平競爭。