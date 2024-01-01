「金孫誣憲台獨再現」　侯辦：賴清德已經成為「獨狡」獸！

▲侯友宜競選辦公室今舉行「金孫誣『憲』台獨再現」記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨總統候選人賴清德先後稱中華民國跟中華民國憲法是災難，侯友宜競選辦公室今舉行「金孫誣『憲』台獨再現」記者會。發言人黃子哲痛批，賴清德當年宣誓就任副總統，已宣誓要遵守憲法效忠國家，如今不認同憲法，根本違背誓言。而過去高喊台獨萬歲的賴清德，現在參選總統卻對台獨左閃右閃，從務實台獨工作者變成狡猾的台獨工作者，已經成為「獨狡獸」。

黃子哲指出，賴清德現在敢說中華民國憲法是災難，恐怕賴清德未來會說中華民國憲法是塑膠、是垃圾，全國人民沒有辦法接受賴清德對中華民國憲法如此污衊。請賴清德別忘了，當年宣誓就任副總統，立誓遵守憲法、效忠國家，「請問賴清德要效忠的國家不是中華民國嗎？難道是台灣共和國？賴清德要做中華民國的賣國賊嗎？」

黃子哲表示，賴清德就職宣誓時也說，「違背誓言，願受國家嚴厲之制裁」，如今說中華民國憲法是災難的賴清德，就是違背誓言，要不要如何制裁跟懲罰自己？人民一定會用選票制這種負心漢！黃子哲說，制憲立國就是賴清德過去到現在的主張，但賴清德現在為了參選總統不敢提台獨，已從務實台獨工作者變成狡猾的台獨工作者，成為「獨狡獸」，而賴清德台獨不安定的靈魂，就是兩岸衝突最危險因子。

立法委員候選人王鴻薇表示，賴清德在辯論會上說出「中華民國是災難」，後來又說是口誤，但大家都知道，這是賴清德的真心話大冒險，而賴清德後來加碼說「中華民國憲法是災難」，這樣的發言才真的是一場災難！請問當初在憲法底下宣誓就任副總統的賴清德，難道是災難副總統嗎？「請賴清德對全國老百姓說清楚，你現在是在競選中華民國總統，還是在選台灣國的總統？」

王鴻薇表示，賴清德2019年跟台獨教父辜寬敏站在一起，並說「現在時機已經到了，越來越多民眾認為台灣需要新憲法」，請問賴清德，萬一當選總統「是否會重新制憲？是否會改國號？」王鴻薇批評，賴清德現在參選總統，只是把中華民國憲法當作取得權力的工具，從賴清德大小造勢就可發現，幾乎看不見國旗，去年民進黨政府慶祝國慶，甚至把中華民國消失，英文變成「Taiwan National Day」，請賴清德說出真心話，告訴全世界、告訴美國，是不是準備改變現狀？

侯友宜競選辦公室發言人柳采葳也改編「刻在你心底的名字」歌詞，變成「刻在賴心底的台獨」送給賴清德：「刻在賴心底的台獨，忘記了民國這回事，於是謊言說了一次就一輩子，曾頑固跟人民對峙，覺得連誠實都是奢侈，如果有下次，我會再騙一次」。

柳采葳批評，有這樣不認同中華民國的現任副總統跟總統候選人，才是國民最大災難，賴清德始終都是「台獨金孫」，若心中根本不認同中華民國，請問賴清德選的是哪裡的總統？現在又是哪裡的副總統？對於賴清德曾說「中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定」，但如今看來，賴清德所謂的「決定」就是賴清德自己決定，這個決定就是只有台獨一條路，萬一賴清德當選，將是兩岸危機的起點，台灣的未來恐怕走向兵凶戰危和烽火局面。

黃子哲也補充，侯友宜的立場為，中華民國憲法就是兩岸政治的護國神山，支持中華民國憲法下的九二共識，反對一國兩制，反對台獨，堅持台灣的未來由2300萬人共同決定，並透過尊嚴平等友善原則下的交流互動，讓台海穩定，侯友宜就是唯一能帶給兩岸和平的總統候選人，才是守護中華民國最佳人選。

