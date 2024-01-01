強調國民黨堅守蔣經國路線！　朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜頭寮謁陵

▲朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜等藍營人士赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（圖／國民黨提供）

記者江采蓁／綜合報導

故總統蔣經國逝世36週年將屆，國民黨主席朱立倫1日偕同總統候選人侯友宜、不分區立委候選人韓國以及多位藍營中常委、黨務主管、不分區立委候選人等，赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵。朱立倫在受訪時強調，國民黨一直堅守蔣經國路線，任何認同蔣經國路線的，他們都贊成，但搞台獨或破壞中華民國，絕對不是蔣經國路線。

蔣經國逝世36週年將屆，朱立倫今日偕同侯友宜、韓國瑜以及多位藍營人士，包括秘書長黃健庭、政策會執行長曾銘宗、桃園副市長蘇俊賓、立委費鴻泰、游毓蘭、溫玉霞以及不分區立委候選人葛如鈞、翁曉玲、吳亮儀、許宇甄、李玉嬋、李霞、楊應超、鍾沛君、沈采穎、何嘉霖、丁瑀、楊智伃、康晉瑜以及多位中常委、黨務主管等前往桃園大溪頭寮陵寢謁陵。

朱立倫稍早接受媒體聯訪時表示，經國先生是國民黨前主席，也是中華民國前總統，「經國先生的精神就是國民黨的精神，其主張就是國民黨的主張，國民黨一直堅守經國先生的路線。」

針對民進黨總統候選人賴清德日前稱「國民黨親共是否對得起蔣經國跟台灣人民」，朱立倫強調，任何認同經國先生路線的，他們都贊成，但搞台獨、或破壞中華民國的，絕對不是經國先生的路線。他提到，如果把中華民國當作災難，把中華民國當作神話，他相信經國先生也絕對不會接受這樣的人來領導中華民國。

▲朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜等藍營人士赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜等藍營人士赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫偕同侯友宜、韓國瑜等藍營人士赴桃園大溪頭寮陵寢謁陵。（圖／國民黨提供）