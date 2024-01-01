賴清德撇清「卡管案」 遭管中閔反擊　侯友宜跟打：政治干預明顯

▲侯友宜出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨總統候選人賴清德30日在辯論會被問到「卡管案」時，稱管中閔能就任台大校長，是他擔任行政院長時核定的；不料，管中閔在臉書發文表示，「迴避問題，但無法逃避歷史與責任」。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（1）日表示，賴清德又在騙了，賴做行政院長政治干預學術自由太明顯了，「虧你還是台大人呢？」賴用這樣的態度來詮釋學術自由，實在不應該，這個時候又在說這些話，更不應該。

賴清德於政見發表會上說管中閔可以擔任臺大校長，是在他行政院長任內行政院長認定的，但管中閔在臉書貼文說，迫害管中閔的人還有大學自治的行政院長就是賴清德。侯友宜說，賴清德又在騙了，「你是當時候的行政院長，你用政治干預學術自由」，短短一年多卡管換了三個教育部長，最後一個部長批了，勉強同意。他們雖然都說沒有事先溝通，但他們去見了賴後，賴不知道說了什麼話，他馬上就辭職了。

侯友宜表示，賴清德在做行政院長，以這個政治干預學術自由太明顯了，「虧你還是台大人呢？」，他用這樣的態度來詮釋學術自由，這實在最不應該，這個時候又在說這些話，更不應該。

另，媒體也問到，上午總統府元旦升旗時，賴唱國歌時嘴巴相較總統蔡英文沒有打太開，似乎不太願意唱。侯友宜搖搖頭說，賴清德在政見發表會、辯論會，都把他內心的話都講出來了，他說中華民國憲法是神話，又講中華民國是災難。他沒有國家的觀念，他怎麼能夠選中華民國的總統呢？他完全忘了中華民國這個國家。



