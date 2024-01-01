總統棄保效應難發酵？　黃揚明曝原因：有一股堅定力量支持柯文哲

▲黃揚明認為，台灣有一股非藍非綠的堅定力量在支持柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，目前多份民調皆顯示國民黨「侯康配」已穩定領先民眾黨「柯盈配」，引發外界聯想是否會出現棄保效應。但媒體人黃揚明認為，民眾黨總統候選人柯文哲不屬於泛藍或泛綠，恐怕更難操作棄保，且台灣有一股非藍非綠的堅定力量在支持柯文哲。

黃揚明12月31日在節目《新聞大白話》中指出，以前大家談棄保，是2012年、2016年、2020年連續三年第三勢力都是親民黨主席宋楚瑜，而宋楚瑜屬於泛藍陣營的第三勢力，才會有所謂的棄保效應出現，可是柯文哲非泛藍或泛綠屬性，要操作棄保非常難。

黃揚明分析，要操作棄保，第一要非常討厭可能當選的那個候選人，第二要不討厭第二順位，而現在《美麗島電子報》董事長吳子嘉為何說柯文哲上升會拉下民進黨總統候選人賴清德，因為對柯文哲的支持者來說，他們的第二順位可能是賴清德；或是賴清德支持者的第二順位可能是柯文哲，所以就會變成柯賴之間的競合，而非侯柯之間的棄保。

此外，黃揚明提到，柯文哲支持者中的非綠選民，是否會為了下架民進黨轉而支持國民黨總統候選人侯友宜，這些人是否足以讓侯友宜當選，就要再觀察。但他強調，在近期幾場造勢中可以發現，台灣確實有一股非藍非綠且很堅定的力量在支持柯文哲，這對傳統藍綠陣營都是一個警訊，這群人占多少比例，會影響藍綠選舉後的板塊消長。