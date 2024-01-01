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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德誤喊「中華民國是災難」　黃暐瀚分析衝擊：會贏的很辛苦

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席電視辯論會。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德日前於辯論會口誤，因漏講「憲法」，直接說稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」，引發爭議。資深媒體人黃暐瀚說，賴清德這樣的說法，被藍白找到了破口與漏洞，這對賴清德拓展票源的努力，會是很大的阻礙，要贏應該還是是可以，但會贏的很辛苦。

黃暐瀚說，賴清德週六辯論會場上失言之後，立刻會後記者會澄清，那是口誤，少講了「憲法」二字。但藍營不接受，認為「中華民國憲法」一樣不會是災難，賴清德怎麼可以這樣說？於是，賴清德週日二度補充，說中華民國憲法，不等於「九二共識」，把憲法跟九二共識混淆在一起，非常危險。

黃暐瀚指出，這個說法，由總統蔡英文在今天的元旦記者會，親自認證，「中華民國」與「中華民國憲法」都不是災難，把中華民國憲法等同「九二共識」，再拿「九二共識」跟對岸對談，其結果只會得到「一個中華人民共和國」的結論，不會有「中華民國」的存在空間，這對台灣，才會是災難。

黃暐瀚指出，九二共識、一中憲法與中華民國，都是不同層次的意涵，賴清德的做法與蔡英文沒有區別，但在說法上，卻被藍白找到了破口與漏洞。顯而易見，接下來選前12天，藍白會繼續猛打賴清德「失言」這題，強化賴清德「台獨工作者」的不安定感，這對賴清德拓展「藍白票源」的努力，會是很大的阻礙，關鍵就在於，如果沒有藍白選民的支持，賴清德最後能不能贏？

黃暐瀚認為，答案應該是可以，但會贏的很辛苦，正港的「脆弱領先」，雖領先，但極脆弱，容不下再次犯錯。

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