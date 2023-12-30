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「元旦連假樂園優惠」一次看！義大、劍湖山門票1元　搭車打5折

▲▼2024義大世界跨年主題【紫耀義大 義享歡樂】跨年夜將施放999秒大型藝術煙火。（圖／義大世界提供）

▲義大世界推出元旦連假優惠，同時也施放跨年煙火。（圖／義大世界提供）

記者李宜秦／台北報導

今天開始就是為期三天的元旦連假（12/30-1/1），各大主題樂園都推出優惠，連假期間六福村「持有路跑活動證明者」門票599元、劍湖山打7折，門票699元，憑台灣好行票根打5折，門票只要500元，另若是當日壽星只要1元；義大世界第二人1元。

根據台灣好樂園官網資料顯示，在今年12/30到明年1/1期間，多家樂園都推出優惠，只要持有任一場路跑活動證明，包括背號、完賽證明、紀念獎牌、上衣等，本人門票只要599元、親友750元，同行至多3人。

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▲雲林劍湖山世界百花盛開，動靜皆宜，全新表演228隆重登場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林劍湖山元旦連假期間當日壽星只要1元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麗寶樂園12歲以下99元。劍湖山世界下午1點前入園，門票打7折699元。下午1點後入園門票499元，下午8點後入園門票399元。若是搭乘台灣好行，憑票根購票可享5折優惠，門票只要500元。另當月壽星399元、當日壽星1元。

義大世界推出「一元復始，第二人1元」的優惠。小人國主題樂園也有優惠活動，為滿九歲的孩童穿著紅色上衣、戴聖誕帽，並出示健保卡，門票只要125元（需搭配購買690元以上的優惠票價者陪同，每位陪同者最多可搭配購買三張125元優惠票價）。

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