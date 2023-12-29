雲林2024元旦升旗迎新年　張麗善：歡迎全民迎新「龍」好運

▲縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠邀請鄉親踴躍參加升旗活動，實際行動表達對雲林這片土地以及國家的熱愛，迎接新的一年。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府、虎尾鎮公所將於2024年1月1日上午8點於虎尾鎮立圖書館前廣場共同舉辦「早安雲林元旦升旗活動」。今（29）日召開記者會，縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠邀請鄉親踴躍參加升旗活動，實際行動表達對雲林這片土地以及國家的熱愛，迎接新的一年，迎向更美好的未來。

雲林縣長張麗善指出，縣府與虎尾鎮公所舉辧升旗典禮，希望鄉親在新的一年給大家新的氣象、新的希望，與新的機會，期盼新的龍年好彩頭；張麗善說，縣府每年都與各個公所合作舉辦升旗典禮，今年與虎尾鎮公所合作，丁學忠鎮長與公所團隊都用心盡責，任何活動都辦的相當成功，明年元旦升旗典禮會非常精彩熱鬧。

張麗善提到，龍年非常好兆頭，很多人很喜歡在龍年生小孩，縣府提出鼓勵生育2年6億萬寶龍專案，從明年元旦開始啟動，第一胎到第三胎生育津貼補助3萬元，並增加做月子津貼3萬元，第4胎以後就是10萬元加3萬元坐月子津貼，只要孩子的母親或父親在雲林縣入籍3個月以上，到戶政事務所登記即可領取生育津貼與坐月子津貼，並加送3包尿布；另25歲到40歲女性會提供3萬元凍卵補助，希望大家能催生增產，透過龍年與小龍年2年6億鼓勵生育，希望大家能多子多孫多福氣。

虎尾鎮長丁學忠表示，元旦升旗典禮邀請獲得111年度合唱國小團體全國優等的虎尾鎮立仁國小合唱團擔任領唱國歌，明年將代表雲林參加全國大賽立人國小管樂團擔綱演奏；為支持農民，也採購在地白蘿蔔送給大家，預祝大家新的一年都有好彩頭。當天會場除安排精彩表演，還有新年摸彩

▲為支持農民，升旗活動後準備白蘿蔔送給參與民眾，預祝大家新的一年都有好彩頭。（圖／記者蔡佩旻攝）