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智慧醫療+健康科技！慈大楊志鴻助理教授團隊　榮獲國家新創獎

▲▼發明人楊志鴻助理教授團隊親自北上接受表揚及領獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼發明人楊志鴻助理教授（左三）團隊親自北上接受表揚及領獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟大學研發成果「腹腰部深層肌肉的穿戴刺激裝置」獲第20屆國家新創獎，發明人楊志鴻助理教授團隊日前親自北上接受表揚及領獎。

慈濟大學醫學院物理治療學系楊志鴻助理教授研發團隊，參與第20屆國家新創獎，獲國家新創獎-學研新創獎，再次肯定及證明慈濟大學的創新研發能量和發明實力，深具價值與競爭力。這也是對楊志鴻助理教授研發團隊長期以來，在生醫新創領域的卓越貢獻及肯定。經評選委員會評審，楊志鴻助教授，以智慧醫療與健康科技領域的卓越成就，成功榮獲第20屆國家新創獎。

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獲獎之研發成果「腹腰部深層肌肉穿戴刺激裝置」由慈濟大學物理治療學系楊志鴻助理教授、運科團隊及物理治療學系的學生共同設計，初期在學校游泳選手的測試後，顯示確實能夠改善運動表現效果。而裝置的原理是透過外在隨機振動刺激，活化和控制腰部深層肌群，強化腰部動態控制的能力，進而提升整體運動功能表現。該裝置已成功獲得中華民國（I749407）及美國（US11730667B2）發明專利。

▲▼發明人楊志鴻助理教授團隊親自北上接受表揚及領獎。（圖／慈濟大學提供，下同）

脊椎穩定運動或核心運動在復健治療和運動表現漸受重視，下背部傷害是競技運動上常見的傷害，一般認為是背部肌群過度使用或動作表現不佳所造成的。此研發設備利用研究團隊開發的振動元件為主體，提供隨身穿戴設備，提供低閾值隨機振動刺激腰部區域。而本技術可以提供給復健和運動防護訓練介入的新策略，提升臨床和競技表現和降低運動傷害。低閾值隨機振動腰帶儀器的開發，以局部振動刺激強化神經活化訓練。

楊志鴻助理教授表示，能夠獲得這國家級的榮譽，是團隊共同努力的結果。感謝國家新創獎的認可及肯定，未來將會繼續致力於推動智慧醫療與健康科技的創新，為台灣的生醫產業發展貢獻力量。

慈濟大學曾研發長表示，國家新創獎每年辦理徵件，誠摯邀請學校所有研究技術團隊積極參與。期許慈濟大學優秀團隊在為人類福祉發展努力及帶來創新研究的同時，鏈結產業培育研究人才，邁向國際。亦能夠為未來社會的發展帶來積極的影響，為人類的進步作出更多貢獻。
 

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