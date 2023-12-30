協助農友提高經營效率！　花蓮推動「智慧+省工自動化」農業

▲▼花蓮縣政府推動智慧、省工自動化農業，輔導設置智農示範場域。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助農友提高田間生產效率，花蓮縣政府推動智慧、省工自動化農業，輔導設置智農示範場域及補助強固設施及設備，引領農友進入智慧農業的經營模式。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府推動智慧、省工自動化農業，帶領農友經營型態的轉型，進一步提升生產效率與收益。徐榛蔚說，縣府已建立智慧農業示範場域7處、智慧農業扎根教育4處，並且運用智慧遙測技術調查農情資訊、開辦農用無人機訓練、農業天然災害照相APP及黑水虻循環生產模式等課程，另外，補助西瓜、水稻產業栽培自動化、省工節能農機、設備，也與中央合作辦理省工高效農機、設施補助計畫。從生產端的輔導，到教育訓練的層面，逐步扎根智慧農業的推廣，讓農友可以獲得農業科技化所帶來的效益。

農業處長陳淑雯說明，花蓮縣政府近年和農友合作，已建置水稻、蔬菜、咖啡、文旦、茶等7處智慧農業示範場域，今年新增玉里赤科山露予莊園的智慧茶園、吉安鄉農會吉野1號智慧田區、水培所黑水虻、魚菜共生示範網室，可供農友觀摩學習，評估效益後選擇興設符合自己經營型態的智農設施。在智農教育、訓練方面，除已設置在花崗國中、宜昌國中、東竹國小及花蓮縣水產培育所等4處智農扎根教育場域外，今年開辦2場次農用無人機考照訓練班，協助花蓮農友取得無人機操作證照，推廣智慧勘災，辦理農業天然災害照相APP訓練課程3場次，以及黑水虻飼養、觀摩講習等，此外，縣府運用智慧遙測技術調查西瓜、文旦、金針等大宗作物，提高農情資訊的準確性，也大幅降低基層公所的調查人力。

▲補助強固設施及設備，引領農友進入智慧農業的經營模式。

徐榛蔚說，花蓮縣政府推動智慧、省工自動化農業，協助農友提高經營效率，也藉由科技經營及設備的不斷創新和進步，為花蓮農產業發展帶來更多的創新與加值。