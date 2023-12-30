兒科急診人數飆3倍！「免疫負債」狂燒　醫：苦日子至少再2年

▲疫情解封後，隨著免疫負債持續發燒，許多孩童輪番染各式病毒，各大醫院、診所都出現人滿為患的場面。（圖／黃鵬杰攝）

文／CTWANT

台灣兒童急診醫學會9月份針對全台北中南、總共19間醫學中心及區域醫院進行兒童急診現況調查，發現兒童急診人數急遽上升，約為疫情前的2~3倍。醫師指出，其實從半年前至今都是這樣的狀況，關鍵就是免疫負債，讓許多病毒包括流感、副流感病毒、RSV、腺病毒、人類間質肺炎病毒、腸病毒和新冠病毒輪番上場，讓許多孩子幾乎一直生病中，而這樣的苦日子，恐怕至少還得持續2年。

許多父母都感覺「今年病毒似乎特別兇猛」，怎麼孩子一直持續生病，幾乎每1~2個月就要到診所報到一次，其實這都是因為新冠疫情後的免疫負債。林口長庚醫院副院長邱政洵表示，「過去3年在高強度的防疫措施下，幾乎抑制了所有病毒，所以讓身體忘記如何抵抗病毒，所以解封後各種感染就一次爆發，現在是『還債』！」

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邱政洵說，目前各種病毒是「一波接著一波來」，而且很多是同時存在，包括流感、新冠、腺病毒、RSV都相當常見，甚至連腸病毒都有。另外，前陣子備受關注的黴漿菌，邱政洵也透露「案例數持續緩慢上升，但尚未到大流行的階段。」

▲由於新冠疫情持續升溫，醫師建議搭乘大眾運輸工具或人潮眾多時戴上口罩，才能預防感染進一步擴散。（圖／方萬民攝）

疾管署也公布上周「類流感」就診人次將近8.6萬人，創下近3年同期新高，也新增20例流感併發重症、1名死亡案例。疾管署發言人羅一鈞表示，流感目前就診人數是本流感季近3個月以來的最高點，預計未來4周還會持續上升，目前流感疫苗所剩不多，約剩32萬劑，剩下的疫苗希望高風險族群盡快接種提升保護力。

針對呼吸道病毒大爆發，疾管署目前仍無強制戴口罩，但邱政洵建議防疫措施回到「微解封」時，也就是在室內不通風處、大眾運輸交通工具、人潮聚集處都戴上口罩，同時勤洗手、保持社交距離，才能降低感染病毒的機率，因為這段免疫負債的日子，還不會那麼快結束，至少還需要2年時間。

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