研究發現「龜鹿二仙膠」有效成分　花蓮慈院榮獲國家新創獎

▲▼花蓮慈院「改善骨質疏鬆與膝關節退化胜肽製劑的開發」研究成果，榮獲國家新創獎「學研新創獎」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院中西醫合療研究發展中心團隊自中藥材「龜鹿二仙膠」中，分離且鑑定出能夠促進硬骨細胞增生的胜肽片段，並以化學合成的方式確效，此「改善骨質疏鬆與膝關節退化胜肽製劑的開發」研究成果，榮獲第20屆國家新創獎「學研新創獎」殊榮。由副院長何宗融教授與研究發展中心副主任暨慈濟大學醫學系生化學科陳灝平教授代表團隊接受表獎。

「龜鹿二仙膠」的主要成分是鹿角、龜板、人參、枸杞，中醫師傳統上常用龜鹿二仙膠治療骨質疏鬆、退化性關節炎等疾病，臨床的病例報告也顯示具有療效，但是機轉不明。

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陳灝平教授指出，在研究過程發現需要長時間高溫熬煮的「龜鹿二仙膠」，其中的蛋白質會初步斷裂成許多胜肽片段，經過口服與人體消化道會再進一步分解，最終變成可刺激硬骨細胞增生的胜肽片段，此胜肽片段能夠提高人體對鈣離子的吸收利用，與鈣離子合併使用時，對於硬骨細胞的增生與活化更具加乘效果；他也在2023台灣醫療科技展與各界分享這項研究發現。

▲陳灝平教授在台灣醫療科技展與各界分享能夠促進硬骨細胞增生的「鹿角胜肽片段」機轉及其相關研究成果。

人類的骨質密度平均約30歲開始逐年下降，尤其是停經後的婦女或65歲以上男性，更面臨罹患骨質疏鬆症的高風險。但目前臨床上用於骨質疏鬆症的藥物或治療手段，包含抑鈣素、荷爾蒙療法和雙磷酸鹽藥物、副甲狀腺素等，若骨質流失程度未達到一定標準，皆無法使用。

何宗融副院長表示，許多中、老年人因患有退化性關節炎，嚴重影響生活品質，便選擇購買市售的葡萄糖胺或軟骨素等食品補充劑，但因效果並不明確而有所爭議。花蓮慈院中西醫合療研究發展中心團隊已透過研究找出有效成分並確認其中機轉，未來若能將取自龜板和鹿角等傳統中藥材轉換為成分明確的化學合成分子，將有助於茹素的民眾，及宗教團體提倡的護生價值。

在今年的國際中西醫藥學術論壇及台灣醫療科技展上，陳灝平教授也向與會專家及來賓分享其中機轉及相關研究成果，獲得了許多關注與討論。花蓮慈院院長林欣榮表示，中西醫合療近年已然成為世界醫療趨勢，中西醫研發團隊以老祖宗的智慧與傳承為基石，分析中藥材中對人體有益的成分並加以應用，期望未來能造福更多人。