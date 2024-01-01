台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

▲台中市長盧秀燕今年以「幸福台中、龍賺大錢」8字，祝福大家新年快樂。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

「2024幸福龍來 台中跨年夜」順利結束，台中市政府統計活動至結束共吸引22萬人次進場共襄盛舉，每年都將晚會致詞極簡化的「省話一姐」台中市長盧秀燕，今年更破去年10字致詞紀錄，以「幸福台中、龍賺大錢」8字，祝福大家新年快樂。

昨晚台中水湳中央公園跨年晚會卡司陣容堅強，由黃明志、盧廣仲、陳零九、邱鋒澤、黃明志、美秀集團、Ozone、周湯豪等當紅歌手輪番上陣，其中最令歌迷期待的就是韓國嘻哈歌手JESSI，她帶來六首歌曲，依序為《What type of x》、《Cold blooded》、《Star》、《 Gum》、《Zoom》以及《Nunu nana》，是今晚跨年夜的最高潮。

伴隨倒數計時，台中市長盧秀燕也到場陪伴市民跨年，她為將時間留給表演藝人與民眾，每年都以極短的致詞祝賀新年，去年以10字、3秒鐘說「哈囉2023萬兔水啦！」，今年更精簡，僅說「幸福台中、龍賺大錢」8字，再創新紀錄。

台中市政府統計昨晚跨年晚會現場人數，晚間6時4萬人、7時7萬人、8時9萬人、9時11萬人，10時15萬人，至1月1日0時達22萬人，全場民眾在180秒高空夢幻煙火秀的施放下，一起迎接2024年到來。

▲水湳中央公園跨年活動吸引22萬人次入場。（圖／台中市政府提供）