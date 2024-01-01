台南跨年展現科文共融理念 黃偉哲邀全民預見精采永續台南400

▲「台南好Young跨年晚會」贊助商中華電信協力，在活動現場設置攤位，市長黃偉哲也前往攤位體驗3D數位相框等展示內容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2024年台南400，展現屬於台南的科學與文化共融意象，台南市政府特別邀請「台南好Young跨年晚會」贊助商中華電信協力，在31日活動現場設置攤位，市長黃偉哲也前往攤位體驗3D數位相框等展示內容。

黃偉哲表示，很榮幸能夠受邀來中華電信5G應用攤位，透過這個難得的機會體驗多元豐富的數位內容。他特別感謝中華電信響應台南400，用心規劃各項展出與互動設計，將最有趣好玩的影視內容呈現給市民朋友。

黃偉哲指出，迎來台南400，南市府會持續透過公私協力，深化與各界及各行各業合作，期望帶給全國民眾一個難忘的台南400回憶。





中華電信表示，透過將台南豐富在地的元素，以聲音、影像、科技模式展現，並以「科文共融」來為台南400揭開序幕，邀請現場民眾互動體驗5G應用。完成闖關的朋友，還有綠色小盆栽可以帶回去做紀念，藉此呼籲大家一起來為地球永續盡一份心力。

中華電信說，今日體驗主題「預見精采永續」系列，主要是將專屬於台南的歷史人文美景與在地化元素做融合，並藉由「3D數位相框」的技術結合台南歷程照片來呈現。此外，還有「Hami VR台南之美」以安平古堡為素材和「華燈初上未來版VR」等等五花八門的精心設計，讓來參與的民眾都可以感受到5G元宇宙身歷其境的魅力。