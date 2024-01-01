2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

▲「2024台南好Young」跨年晚會在永華市政中心登場，集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，長達7小時馬拉松式的演出，狂歡整夜引爆南台灣夜空。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最狂的跨年晚會在台南！「2024台南好Young」跨年晚會，31日晚間在永華市政中心登場，集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，長達7小時馬拉松式的演出，狂歡整夜引爆南台灣夜空。

台南市長黃偉哲表示，選擇來台南跨年是最幸福也是最幸運的，因為跨年倒數後迎接的是台南400里程碑。在長達3分鐘的煙火秀後，四度擔綱台南跨年嘉賓的五堅情，獨秀1小時，精采絕倫，再掀活動高潮。

黃偉哲指出，台南作為台灣第一座城市，我們有更強烈的使命感，建構更好的台南。台南的未來不可限量、發展沒有止境。他承諾繼續「做得更好，讓市民過得更好」，帶領市府團隊全力以赴，為台南這座偉大的城市往前邁進。

年輕活力的紫月光，熱情有勁的演出，揭開晚會序幕；近年跨足戲劇、主持界的豆花妹蔡黃汝，不管「迷人的危險」、「傷得起」，因為「壁咚」的結果；率性女聲（格格）閻奕格演繹「滿格」縱使「不跟風的勇敢」「也可以」，曲曲悅耳動人心弦；「熊愛你有多久」的李玉璽「再見了不安」「放下‧旅行」致「我們青春」，現場一陣騷動；能歌善舞的AcQUA源少年一出場 魅力四射 e步e步撼動台下粉絲的心；「PLAYBOYZ」呂植宇；香港超人氣歌手Tyson Yoshi「你不會一輩子的愛上我 Glad That We Met」台上台下互動頻繁，尖叫聲不斷；以《SNOW WHITE》入圍第34屆金曲獎六項大獎，並以〈Telephone〉與製作人周已敦共同拿下最佳單曲製作人獎的雙人搖滾樂團JADE發揮獨特唱功「All Right」「森林人」，讓人見識金曲功力。

同樣是金曲常客的艾怡良，一連5首歌曲，台下粉絲欲罷不能；同樣引爆現場的是來自台南的嘻哈歌手大支；接踵而來的是金曲最佳新人持修，首次參加跨年晚會就把獨家獻給台南，粉絲們抱以熱情的掌聲；嗨聲不斷因為卡莉怪妞上台囉，連續六首日文歌，台上台下連成一氣，現場瘋狂對應；而讓粉絲們不敢輕易離開現場，因為螢幕已看到MV破千萬點閱南韓新生代男團VERIVERY即將登場，唱作俱佳的絕妙舞姿，粉絲們不圈粉也難；高潮迭起的時刻還出現在第59屆最佳原創電影歌曲獎的新世代創作天王周興哲，情歌魅力無法擋，從「怎麼了」「摯友」台下如癡如醉；但最讓驚喜的莫過於周興哲、韓流女神準備的驚喜演出，讓現場嗨到最高點。

而這連續7小時的主持功力，非凡人能勝任，吳建恆及徐凱希發揮優秀的主持實力，搭配無比的默契，生動幽默的對談，為節目帶來不少美好的效果。

值得一提的是，「2024台南好Young」跨年晚會，除了引領全台的重磅藝人卡司外，今年跨年晚會的另一個重頭戲，就是長達3分鐘的煙火秀，呼應跨完年後，就是邁入台南400的第一刻，其中有400發是染色煙火，除了有紅色愛心意象，象徵「愛與包容，台南400，好運接龍紛紛來」，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」。

31日跨年晚會由黃偉哲率領市府團隊，和市議員林冠維、蔡宗豪、李啟維、黃肇輝、沈震東、陳昆和、黃麗招、李鎮國、朱正軒一起同台倒數，迎接2024年與台南400的到來，黃偉哲也邀請大家來台南參加2024台灣燈會、台灣國際蘭展等活動，希望與全國民眾2024相約台南，感受台南的熱情與活力。