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麗寶跨年演唱會湧入4萬人　男團FEniX開唱全場嗨翻

▲▼ 。（圖／麗寶樂園渡假區渡假區提供）

▲麗寶樂園渡假區跨年晚會晚間9時湧入4萬人潮。（圖／麗寶樂園渡假區渡假區提供）

記者白珈陽／台中報導

「2024LINE FRIENDS TOWN」麗寶樂園渡假區跨年晚會卡司堅強，開場演出由《原子少年》FEniX 帶來 「Look At Me」、「Fire Fighter」等勁歌熱舞，嗨翻現場，晚間9時許已湧進4萬名粉絲，人潮車潮還持續進場中。隨著時間倒數，越晚人數越多，麗寶預估今日全天全場域預估約10萬人。

麗寶樂園渡假區表示，許多粉絲們一早就已排隊等著卡位入場，近距離一睹偶像們的風采；今年卡司有搖滾天團八三夭、金曲樂團宇宙人、Kimberley陳芳語、選秀節目《大嘻哈時代2》阿夫、O.Dkizzya、阿跨面、新生代樂團芒果醬Mango Jump、 《原子少年》人氣夯團Ozone、FEniX、同理、All In 5、洪暐哲、余凱揚等，給粉絲們多元新穎音樂風格，勁爆組合絕無冷場。

倒數時刻由八三夭與現場民眾一同迎接2024年，緊接著300秒270度視角的絢麗璀璨的高空煙火以 「和平 祈福」 為主題，同時搭配全台最大摩天輪天空之夢影音燈光秀，在2024年第一秒起於后里的夜空中閃亮綻放，倒數後由Ozone、Sunny Parfum日光之橙接續帶來精彩表演。

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