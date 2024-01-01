台南縣市合併後溪北首場跨年晚會登場　黃偉哲邀眾人high翻

▲台南縣市合併以來迎來首次在溪北跨年晚會，萬人齊聚民治行政中心前南瀛綠都心共同迎接2024年的到來，見證台南400來臨的一刻，黃偉哲市長登台與民眾致一起high翻全場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南縣市合併以來，31日迎來首次在溪北跨年晚會，萬人齊聚民治行政中心前南瀛綠都心共同迎接2024年的到來，見證台南400來臨的一刻，台南市長黃偉哲於開場前特地登台與民眾致意，邀請市民朋友今晚一起high翻全場。

黃偉哲市長表示，今年是台南縣市合併後第一次在新營舉辦跨年活動，謝謝溪北地區多位市議員極力爭取支持，讓大新營區及溪北的朋友一起開心迎接跨年。今年南瀛綠都心跨年卡司陣容堅強，有艾怡良、婁峻碩、影子計畫、潤少等等，也希望明年卡司越來越多，歡迎大家到市長臉書留言許願。黃偉哲也預告，今天不僅有跨年演唱會，等一下12時跨年還有一個驚喜要給大家，希望大家都能夠喜歡。

黃偉哲也呼籲參加民眾在活動結束後能順手將垃圾帶走，減輕清潔人員的負擔，讓辛苦加班的清潔隊員能早點回家。此外，2024年台南400將有一系列活動，例如蘭展、台灣燈會…等，歡迎大家屆時一同來台南，白天賞花，晚上賞燈，領略不一樣的台南之美。