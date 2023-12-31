賴清德憶昔寫作文反攻大陸　不寫「想到水深火熱大陸同胞」沒高分

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（31）晚間出席「翻轉中山、北松山晚會」，他談及，過去他寫作文只要講到中國就是反攻大陸，結論寫「想到水深火熱的大陸同胞」才會得高分，而國民黨執政時期告訴人民「沒有中國不行」，但現在台灣的新時代已經來臨了，大家應該繼續走對的路。

賴清德今天晚間出席「翻轉中山、北松山晚會」，與立委候選人謝佩芬同台。他說，現在台灣已經創造一個新的時代了，是文明自信、國家尊嚴的時代，也已經走出經濟上依賴中國的時代，這是很不容易的。

▲賴清德晚間出席「除舊佈新！翻轉北松山、中山！」跨年暖場晚會。（圖／競選總部提供）

賴清德回顧，他小時候唸書時，只要講到中國都是「反攻大陸」，寫作文也是一樣，明明是去遠足，最後結論卻要寫「啊，想到水深火熱的大陸同胞」，大家作文是不是都這樣寫的？因為如果不這樣寫，作文就不會拿到高分，對不對？當時要考高中、考大學、考公務人員都要考三民主義、國父思想，要反攻大陸。

賴清德又說，過去國民黨執政的時代，不是說反攻大陸，而是跟人民說「沒有中國不行」，對不對？差這麼多，不過，這個時代已經過去了，沒有中國不行的年代已經過去了，台灣的新時代已經來臨了，所以大家要繼續走下去，這才是應該選擇的對的路。

賴清德表示，大家想想看，若國民黨回來，服貿協定就回來了，國民黨總統候選人侯友宜還說要開放陸生來台就業，但台灣就沒有多大，沒有辦法容納中國失業的人來；若國民黨回來，黑金就回來了，國民黨的黑金體制不曾因政黨輪替而改變，對比民進黨在執政時縱然犯很多錯，但不對就改，做不對的人就離開，以此向台灣人民負責。