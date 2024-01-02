頻問死訊「是真的嗎？」　張誌家前岳父吃驚：他身體壯得跟牛一樣

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

前職棒天才投手張誌家驚傳元旦於大陸深圳猝逝，享年43歲。張誌家曾有過兩段婚姻，但目前都已經離異，媒體尋訪張誌家第一任前妻住家，前岳父應門得知死訊後相當震驚，頻問現場記者「確定了嗎？」在得知死因疑似是心肌梗塞後，還疑惑「他身體不是壯得跟牛一樣嗎？」

▲前職棒球星張誌家。（圖／張誌家臉書，下同）

張誌家出生於彰化溪湖，國小時期就參加少棒隊，還獲得全國冠軍。2001年時入選世界盃中華隊代表繳出漂亮成績而嶄露頭角，預賽最後一戰對上南韓，當時張擔任先發投手，完投全場僅失1分；隨後更在決戰先發完投、完封日本隊，因此成名。張誌家在世界盃後旅日，2002年加盟西武獅隊、2003年更與交往6年的女友結婚。2006年張誌家與西武獅隊解約後返回台灣球壇，不料2009年卻爆出假球案，因此遭判刑、形象大傷，退出棒球界開始轉戰其他行業。

據悉，張誌家在假球案後轉換跑道，開鐵板燒餐廳重新出發，但隨後結束營業，拾起球桿打高爾夫，還有接觸慢速壘球，雖然已經40多歲，但仍保持運動習慣。張誌家日前在姊姊的牽線下前往大陸深圳工作，家人透露，跨年夜當晚他還與第二任前妻有通電話聯繫，不料隨後前妻卻再也連繫不上他，姊姊得知後輾轉通知當地友人查看，才發現張誌家蜷縮在沙發上，已經明顯死亡。

今(2日)張誌家死訊曝光後，媒體前往其第一任前妻老家查訪，前岳父應門後得知其死訊相當震驚，頻問現場記者「是不是真的」，在確認張母證實後直呼「發生這個事情實在很遺憾，我也要(跟張母)電話聯絡一下，畢竟曾是親家。」前岳父表示，女兒在與張誌家離婚後就鮮少與他聯絡，是否知道張的死訊，也要問女兒本人才會知道；在得知張誌家死因疑似是心肌梗塞後，前岳父則吃驚地說「雖然很久沒有聯絡，但他身體不是壯得像頭牛一樣嗎？」