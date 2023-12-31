不說台獨了？賴清德昨自稱「務實工作者」　柯文哲嗆：真丟臉！

▲柯文哲出席台灣民眾黨歲末年終記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

民進黨總統候選人賴清德近期屢次批評民眾黨總統候選人柯文哲秉持一中原則，遭柯嗆詐騙，但賴31日仍稱「兩岸一家親」的背後是一中原則。柯文哲下午反嗆，民進黨今年打「抗中保台」牌對某一些人還是有效，但效果沒2020年那麼好；而柯也點出賴昨自稱「務實工作者」，不敢講務實台獨工作者，「真丟臉！」

針對賴清德今批評，柯文哲說的「兩岸一家親」背後是一中原則，將台灣當成中華人民共和國的一部分，選戰倒數下，民進黨繼續打「抗中牌」是否有效？柯文哲31日下午於新莊競總舉辦「歲末年終記者會」時，先是嘆了一口氣後表示，從1996年至今，中國一直是台灣總統大選的重要因素。

柯文哲提及，民進黨靠反中贏得選舉，國民黨老是想看看中國能幫忙什麼，所以一個是靠反中、一個是靠中，但其實不管哪種方式都失去了台灣自主性，「台灣就是台灣」，所以自己才會喊出「台灣自主、兩岸和平」，並認為美國國務卿布林肯說「可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗」是很好的國家戰略，但民進黨是「可以合作時對抗」，國民黨則是「應該對抗時也想合作」。

柯文哲指出，今年打「抗中保台」有沒有效，答案是「對某一些人還是有效，但效果沒有2020年這麼好」，因為多打幾次，大家就會疲倦了，認為沒有什麼新招。

而柯文哲也說，自己對於一生堅持台獨的人，還會佩服對方是英雄好漢，但賴清德昨天的表現就讓他覺得「太丟臉了」，賴清德自稱「我是務實的工作者」，「欸！他不敢講『我是務實的台獨工作者』，他不要以為我沒注意到，真丟臉！」

柯文哲批評，賴清德有勇氣就將「我是務實的台獨工作者」講到底，不然就是跟國民說「抱歉」、「雖然我內心有我的想法，但現在國際局勢沒有辦法，所以如果做那個職務就要對全國人民負責」、「我固然有我的想法，但我願意藏起來」等言論，這樣的話他也可以理解，大家怎麼會不曉得台灣的困境？但自己很討厭這種明明做不到、明明不是這樣想，卻就是要鬼扯。