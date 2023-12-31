元旦免出門！　台北天文館提供9大景點直播「在家追曙光」

▲台北市立天文館提供9大景點直播服務。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

迎接2024第一道曙光！根據台北市立天文館精算，2024年全國第一道曙光將在清晨6時3分出現於花蓮縣柏南山，但海拔高達3443公尺，抵達不易。天文館指出，許多民眾想追新年第一道曙光與日出，又擔心天候、交通等問題，因此精選全台9處設有高畫質攝影機，又可欣賞到日出美景的直播景點，明天一早不用出門，在家就可以追曙光。

天文館表示，為讓民眾在家就可以追曙光，特別彙整了全國各地設有高畫質攝影機，又可欣賞到日出美景的直播景點，包括東部海岸國家風景區管理處的三仙台、加路蘭遊憩區、大石鼻山、帆船鼻及石梯坪，以及阿里山二延平步道、墾丁船帆石、外澳沙灘、多良車站等9處景點，精算出曙光及日出時間，將陸續在清晨6時10分起出現曙光，讓民眾免除舟車勞頓，只要在家上網就可穿梭各景點追曙光。

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據天文館精算，位於東部海岸國家風景區管理處的5處直播點，都是早上6時10分出現曙光，但日出時間略有差異，帆船鼻是6時33分日出、三仙台6時34分，其餘加路蘭遊憩區、大石鼻山、石梯坪都是6時35分日出；阿里山二延平步道則是6時10分出現曙光、6時35分日出；台東多良車站6時10分出現曙光，6時34分日出；外澳沙灘6時11分有曙光，6時35分日出；墾丁帆船石6時10分曙光，6時34分日出。

台北天文館也推出「2024年元旦曙光地圖」，民眾只要在地圖上點選位置，即可知道當地精確的元旦曙光及日出時間，規劃曙光行程。相關景點直播鏈結與曙光、日出時刻等資料，詳細天象資訊請參閱台北天文館網站「天文知識-天象預報」。





▲台北市立天文館提供9大景點直播，民眾在家就可追曙光。（圖／台北市立天文館提供）