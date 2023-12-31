2024台南瘋跨年！近千歌迷烈日撐傘等待　跨年派對提前啟動

▲台南好YOUNG跨年晚會31日晚上6時許，在永華市政中心登場，中午多組藝人彩排時，近千歌迷頂著烈日當空、撐著傘，為喜愛的藝人應援，有如跨年party提前展開。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南瘋跨年！台南好YOUNG跨年晚會31日晚上6時許，在永華市政中心登場，等不及夜晚到來，正值中午時分多組藝人彩排時，台下就已聚集半場、近千歌迷頂著烈日當空、撐著傘，為喜愛的藝人應援，現場氣氛熱鬧，已然是跨年party提前展開中。

現場有來自全台各地的歌迷，甚至有海外朋友來參與台南的跨年，有的支持金世正、韓國新生代男團VERIVERY、也有喜愛周興哲、五堅情等的忠實粉絲們，由於今年台南跨年晚會邀請多組外國藝人參加演出，行程滿檔的藝人為追求最佳演出舞台效果，選在跨年前夜到現場排練，30日晚上金世正綵排即吸引大批歌迷及市民圍觀，現場氣氛就像開起小型演唱會，歌迷們聽得相當陶醉。

來自桃園的陳小姐表示，她來是為了看五堅情的演出，覺得台南天氣很好，在參加晚會之前，她也已經先去品嚐許多在地小吃。住台南的林小姐則表示，她每年都和同事一起相約參加跨年晚會，覺得活動辦得一年比一年好，卡司也很棒。

台南市政府估計31日晚上將湧入高達18萬人，特別提醒參加跨年晚會的民眾，務必注意安全以及做好保暖措施，民眾也可選擇在家線上收看，電視頻道部分有TVBS歡樂台( 42台)、中華電信MOD/中華電信Hami Video，網路部分TVBS NEWS YT頻道、臺南Today臉書、市長黃偉哲臉書均有直播。

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光。