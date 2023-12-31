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大量泰女受害！陸男為求子赴泰「騙婚」　懷上女兒當場就被拋棄

▲▼泰國一名女子揭露，自己遭中國男子騙婚，而對方發現她懷的是女兒後，就立刻將她們母女2人拋棄。（圖／翻攝自Facebook）

▲小梅揭露自己遭中國男子騙婚，而對方發現她懷的是女兒後，就立刻將她們母女2人拋棄。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國一位名叫小梅的女子，日前來到警局報案，聲稱自己的中國籍丈夫在發現她懷上女兒後，就狠心拋棄她們母女2人逃走，讓小梅懷疑自己慘遭騙婚。泰國當局也坦承，中國最近可能有大量男子在泰國騙婚，而他們的目的竟是為了「求子」。

綜合外媒報導，小梅透露，她早前在中國媒人的介紹下，認識了一名想在泰國娶妻生子的張姓中國男子。小梅與張男一見面就情投意合，於是2人很快地便展開了同居生活。

最近，小梅發現自己懷孕了，而產檢結果也顯示小梅懷上的是女兒，豈料原本對小梅無微不至的中國丈夫卻就此失蹤，讓小梅震驚不已，不得不向政治活動家易卡波求助，並向媒體揭發這起事件。

易卡波指出，他懷疑這是一宗以「求子」為目的的騙婚案，而小梅因為懷的是女兒，所以才被張男拋棄。易卡波進一步解釋，由於中國男子現在要結婚越來越難，因此他們不得不將眼光轉向東南亞，到當地尋找長相姣好、具有「賢妻良母」品德的女性，誘騙女子懷孕後，就拋棄妻子、將兒子帶走，來實現他們傳宗接代的使命。

易卡波表示，小梅並不是類似案件唯一的受害者，因為他此前也有另一名遭遇類似經驗的泰女來向他求救。原來，這名泰女產後帶著兒子到中國與丈夫團聚，豈料丈夫一家卻密謀將泰女的兒子留在中國，於是便沒收了泰女的護照，嚇得泰女連夜逃到一家飯店，並向泰國使館求助，才得以逃脫。

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