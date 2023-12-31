16親戚搭船來喝喜酒！遭雷擊慘死　「滿屋屍體」婚禮變葬禮

▲馬蒙全家出動準備參加婚禮，怎知卻在路上遭遇雷擊，就此天人永隔，婚禮變葬禮。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

受到氣候變遷與極端氣候影響，位於南亞的孟加拉近年面臨越來越嚴重的洪災，而伴隨暴雨而來的雷擊，每年更會造成300人死亡。一名青年2021年準備結婚，然而他的至親們卻在搭船前來參加儀式時，在暴風雨中遭到閃電擊中，這起事故造成他的16名家人死亡，而原本的婚禮則變成集體葬禮。

根據BBC報導，孟加拉21歲男子馬蒙（Mamun）2021年8月原本要迎娶美嬌娘，當時他的家鄉下起猛烈的暴風雨，他本人則是在未婚妻家中做準備，然而他卻突然聽到巨大的雷聲，幾分鐘之後才發現自己的家人遭到雷擊。

當他急忙趕回家中後，卻發現家裡一片混亂，現場的人抱著屍體，受傷的家人在痛苦地喊叫，孩子們在尖叫，讓他無所適從。他後來才知道，他的親戚們為了參加他的婚禮，特地冒著暴風雨搭船前來，然而過程中因為雨勢實在太大，因此船隻暫時停靠在岸邊，並躲在一個鐵皮的棚子下，怎知卻突然遭到閃電擊中。

根據聯合國統計，孟加拉長年受到極端氣候與暴雨的襲擊，每年平均有300人死於雷擊，相比之下，美國每年死於雷擊的人不到20人。

因為這場事故，馬蒙失去了父親、祖父母、堂兄弟姊妹、叔叔以及阿姨。他的母親當時不在船上，順利地躲過一劫。當晚，原本應該舉行婚禮的場地，則是拿來為這些離世的家人舉辦葬禮，而他們本來打算拿來享用的婚宴美食，最後則是分發給遊民。

事實上，在孟加拉因為閃電而離世的人比因洪災逝世的人還多，而因閃電造成的死亡人數也在急速上升。NASA、聯合國以及孟加拉當局都一致認為，氣候變遷是導致暴雨與閃電增加的原因之一。也因為雷擊的嚴重程度持續攀升，因此孟加拉政府也將雷擊列入官方自然災害，其他的則包括洪水、地震以及乾旱等。