俄男遊蘇美島深夜下海戲水！　隔日「屍體卡海底」嚇瘋潛水客

▲一名俄國男子深夜在蘇美島海邊游泳，卻遭海浪捲走死亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名男子日前與友人前往泰國南邊的觀光勝地蘇美島旅遊，然而他卻在29日午夜下海游泳，當他試圖游回岸邊後，隨即被海浪沖走，就此失蹤。搜救隊獲報後展開海上搜索作業卻無所獲，直到隔天下午另一名遊客在潛水時於海底發現他的屍體，救難隊才將其打撈上岸。

根據《民意報》報導，來自俄羅斯的33歲謝蓋爾（Sergei Minakov）與22歲的鮑里斯（Boris Delchenko）、22歲的瑪麗亞（Mariia dikanskaya）一起到蘇美島度假。3人29日午夜一起到海邊玩水，然而謝蓋爾卻在下海後不久遭海浪沖走，失去蹤影。

事發當時鮑里斯與瑪麗亞試圖尋找謝蓋爾，但是卻無果，因此立刻通知警方。蘇美島警局、蘇美島旅遊局、蘇美島旅遊中心以及當地慈善搜救隊獲報後，隨即在事故海域附近與岸邊展開搜索作業，並在30日上午派出水上摩托車找尋謝蓋爾的蹤跡，然而卻遲遲找不到謝蓋爾的下落。

直到30日下午4時，一名住在謝蓋爾失蹤海域附近飯店的澳洲遊客表示，自己在潛水時，於海底發現一具屍體，因此通知當地巡邏隊。搜救隊獲報後下海搜索，找到遺體後，便將其打撈上岸。

經過謝蓋爾友人的指認，死者確認是謝蓋爾本人。調查人員目前已經將謝蓋爾的遺體送往蘇美島醫院進行相驗，並且與俄羅斯大使館聯絡，接下來將通知死者家屬進行後續處理。