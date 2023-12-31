17歲陸交換生疑在美遭綁架　父母收勒索信「看到兒子照片」慌了

▲莊凱父母收到勒索信，對方附上兒子的照片。（圖／翻攝自Riverdale警局）

記者詹雅婷／綜合外電報導

大陸17歲交換生莊凱（Kai Zhuang，音譯）疑似在美國遭到綁架，其父母在大陸收到要求支付贖金的勒索信，且對方還附上照片，心急如焚聯絡校方。美國警方正展開搜索行動，調查人員初步推測莊凱可能是在寄宿家庭被人強行帶走，但事後改口稱並無相關證據，整起事件截至目前尚未鎖定嫌疑人。

綜合福斯新聞、BBC等報導，交換生莊凱平時住在寄宿家庭，最後一次被看到的時間點為28日凌晨3時30分，警方是在當晚8時30分接獲失蹤通報。

猶他州河谷警察局長華倫（Casey Warren）透露，莊凱的父母有通知學校收到兒子的照片與索討贖金的勒索信，非常驚慌。警方隨後前往寄宿家庭瞭解情況。寄宿家庭的人並不清楚當時莊凱不在家，宣稱27日晚間還有看到莊凱，到了28日凌晨似乎有聽到他的聲音。

調查人員起初表示，莊凱可能是被強行從家裡帶走，且在違背其意願下被拘禁。不過華倫後來向媒體記者說明，現階段尚無證據表明這一點。

美國警方正與美國聯邦調查局、中國當局合作，尋找失蹤少年的下落，整起事件截至目前尚未鎖定嫌疑人。另據東網報導，中國駐美使館發言人指出，已在第一時間連絡上當地警方與少年父母瞭解情況，正與各方保持密切聯繫並關注案件調查進度，派員前往事發地點提供相關協助。