再創高峰！台鐵元旦連假疏運　單日運量飆82.8萬人次

▲台鐵元旦連假疏運，單日運量飆82.8萬人次，再創高峰。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假開跑，今為跨年夜(31日)，也是「台灣鐵路管理局」營運最後日，預估將疏運72.8萬到80萬人次，明天元旦掛牌轉型「台鐵公司」，根據台鐵統計，12月29日元旦假期疏運首日，運量高達82.8萬人次，單日運量破80萬人，疏運人次再創高峰。

台鐵局表示，12月29日為113年元旦連假疏運第1天，台鐵開行961次列車，疏運旅客數達82萬8,248人，超過原預估80萬5,000人。12月30日疏運第2天，開行972次列車，疏運旅客75萬3,457人，也超過原預估69萬8,000人，運量遠高於平日日均64萬人的水準，疏運人次再創高峰，行車順暢站車秩序良好。

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元旦連續假期期間，台鐵預計加開160列加班車，包括東、西幹線及南、北環跨線列車，以及西部幹線快速直達列車，台鐵局表示，元旦連假疏運運能將比去年元旦假期增加14.9%。

因應今各地區跨年活動人潮眾多，台鐵表示，北、中、南、東各區已準備好臨時加班車編組，可視需求隨時增開班次，滿足旅客需求。

台鐵局強調，台鐵除做好元旦假期疏運工作，也為113年台鐵改制公司立下良好基礎，未來將確保安全提升服務，朝向永續幸福的企業邁進。