嘉義市元旦連假定時定點21處收運　垃圾清運不中斷

▲嘉義市元旦假期正常收運垃圾，大家一起做環保 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今年的元旦假期從112年12月30日（星期六）至113年1月1日（星期一）為期3天，環保服務不中斷，嘉義市正常收運垃圾。而112年12月31日為星期日，依例無收運垃圾，請民眾配合收運時間排放垃圾及資源回收物。

嘉義市政府環境保護局表示，嘉義市從實施垃圾不落地以來，民眾大多都能遵守規定，在每日垃圾車到達時一起丟垃圾，街坊鄰居也藉此機會共敘聊天，培養鄰里的感情；嘉義市目前推動垃圾定時定點收運21個點，大部份民眾都會遵守運用，養成不亂丟垃圾的美德，市區也變乾淨了，但仍有一些民眾心存僥倖會亂丟垃圾，該局將會派稽查人員加強稽查，請大家不要再亂丟垃圾，大家一起維護美麗、健康、幸福的嘉義市。



環境保護是您我共同的責任，請大家響應環保政策，做好垃圾分類，將垃圾分為一般垃圾、資源回收及廚餘回收三類。一般垃圾請丟入垃圾車；廚餘請倒入垃圾車後附掛的廚餘桶；資源回收物請整理打包後，交給回收車回收；垃圾分類做得好，將可減少40%的垃圾量，資源回收物再利用也可以減少不必要的浪費，減輕對環境的影響，因近來有發現民眾將垃圾、大型傢俱亂丟，造成環境衛生不佳並影響市容，可依廢棄物清理法規定，最高處新臺幣6,000元罰鍰，民眾如有倒垃圾相關問題，可以電洽嘉義市政府環境保護局(電話05-2251775)詢問，或利用嘉義市環保即時通APP申請廢棄物清運。