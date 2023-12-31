台鐵公司明揭牌！「太魯閣的眼淚」見證：重生的開始、非改革終點

▲台鐵局將在113年元旦改制為國營台鐵公司。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為推動改革，台鐵明元旦邁公司化里程碑，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」明將出席台鐵公司揭牌典禮，今發出聲明指出，出席是為見證太魯閣的眼淚一路的努力與血淚，更是殷切的期待，台鐵公司化不是改革終點，是重生的開始，相信全民一心關注鐵路安全，一步步讓台鐵變安全，還給大家一條安全回家的路。

台鐵2024年元旦起正式轉型國營公司，明天也將舉辦台鐵公司揭牌典禮，力促台鐵改革及台鐵公司化的「太魯閣的眼淚」太魯閣號罹難者家屬團體，明天也將出席揭牌儀式，見證台鐵轉型的歷史性一刻。

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「太魯閣的眼淚」今(31日)發出聲明，指他們的出席，是為了要見證「太魯閣的眼淚」一路的努力與血淚。台鐵百年老店的公司化議題，沸沸揚揚20幾年，但也總是無疾而終。直到普悠馬事故發生，帶走18條人命；3年不到，再發生太魯閣事故，帶走49位親愛的家人。

「太魯閣的眼淚」表示，他們在最悲痛的時刻，成立「太魯閣的眼淚」，「台鐵組織改革」是四大訴求之一，希望透過台鐵公司化的組織變革讓顢頇的百年老店重生，更是安全改革的起點。在他們奮力奔走下，終於台鐵公司化條例通過立法，所以台鐵公司化正式揭牌上路的這一天，他們不會缺席。

台鐵公司化並非是改革終點，「太魯閣的眼淚」強調，他們的出席，要提醒台鐵、交通部，乃至於小英總統所帶領的政府，這是一個台鐵邁向組織改造的新起點、台鐵戮力重生的開始，而不是改革的終點。

「太魯閣的眼淚」指出，他們的出席，更是殷切的期待，雖然他們與台鐵是永遠站在對立面，但卻也是台灣社會最希望台鐵變好的一群人，只因為他們不希望有人再一樣遭遇驟失親人的痛。但是他們都明白台鐵公司化不是讓台鐵變安全的萬靈丹，只是一個契機，一個轉機、一個努力的起點。小英總統所帶領的行政院、交通部與台鐵，該要戰戰兢兢；呼籲總統參選人應該對於這攸關全民鐵道安全的議題有明確表態與立場，告訴全民，將要如何帶領台鐵的安全改革。

罹難者家屬也對台灣社會大眾喊話，「太魯閣的眼淚」表示，台鐵公司的安全改革雖然不能一蹴即成，一如台鐵公司化難如登天般，但相信只要全民一心，一起持續關注鐵路與運輸的安全，一定能化不可能為可能，一步步讓台鐵變安全，還給大家一條安全回家的路。不管是台鐵公司的高層決策者、或是基層實行者、甚至於是鐵路使用者，如果有一天當您自身利益與安全有所衝突時，希望大家都能毫不猶豫「選擇安全」。