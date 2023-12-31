董事長樂團操刀　賴清德、蕭美琴最新競選歌曲曝光

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴全國競選總部今（31）公開「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼字行程紀錄影片，動人的影像記錄搭配全新亮相的應援歌曲「美德贏台灣」，讓當天出席活動、以及透過直播共襄盛舉的民眾，紛紛回味為了台灣高舉拼字版，拼出台灣共同希望的感動，以團結、歡樂的氣氛，邁向最後的勝選之路。

譜寫「美德贏台灣」歌曲的董事長樂團吉他手兼主唱吳永吉說，他12月15日在台北市立委吳思瑤的競選晚會上，看到久違的蕭美琴，回家車上很是感動，團員吉他手白董建議他可以寫一首美德贏台灣給美琴，感謝她為台灣這幾年的付出，他一回到家馬上動手寫了這首歌。

▲競選歌曲中融入「美琴愛台灣」、「清德顧台灣」等歌詞。（圖／翻攝自競選歌曲MV）

吳永吉特別以輕快的木吉他和弦，搭配淺顯易懂的四句歌詞，「Made in Taiwan、美德贏台灣、美琴愛台灣、清德顧台灣」，讓民眾只要聽一遍就能自然跟著哼唱，相當適合在造勢場合帶動全場大合唱，歌曲旋律不只傳遞出美德贏台灣的核心概念，同時也傳達選舉活動是民主的嘉年華的熱鬧與快樂。

賴清德競選總部發言人郭雅慧說，這首歌曲從副歌帶起高潮，溫柔呼籲支持者要為了我們所愛的台灣，用雙手決定自己和子孫的幸福，提醒愛台灣、挺台灣的朋友，1月13日一定要記得站出來，總統、副總統支持2號賴清德、蕭美琴，政黨票投6號民進黨，區域立委支持民進黨推薦的民主大聯盟候選人，一起用美德贏台灣，讓台灣贏得美。