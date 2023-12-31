酸柯文哲「推、忘、哭」　民進黨：應學會長大面對農地爭議

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨總統候選人柯文哲昨（30）在辯論會中，被問及農地爭議時哽咽一事，民進黨發言人卓冠廷今（31）批評，柯文哲面對爭議時，膝反射總是拿家人出來當擋箭牌，當社會質疑為何柯文哲名下的農地會違法蓋停車場，柯文哲卻扯出毫無相關的父親說「我爸爸最大的願望是我當新竹醫院院長」。

卓冠廷表示，家人與長輩的疼惜是國人都能共感體會，但卻與柯文哲違法使用農地毫不相關，這片被違法使用的農地就是在柯文哲本人名下，而2020年確實就有重新整地的軌跡，日前也確實挖出磚塊、毛巾、鋼筋等廢棄物，也未經土壤檢測不知是否還能恢復農用，這些爭議，全都是柯文哲自己要面對，與他的家人一點關係都沒有，柯文哲應該學會面對自己的爭議。

卓冠廷再指，或許柯文哲十分熟悉炒地的SOP，才會用低價買入農地，未來改成建地價值翻倍潛力更高，在變更之前當成停車場收租分潤，再等待最後的重劃變更。

卓冠廷說，不管柯文哲家族買這塊土地是有期待未來蓋醫院當院長，還是退休後想享受田園生活，實際上，柯文哲這塊土地就是在作停車場使用，就是沒有農用，就是違法，不應再與「家人的期待」混淆，柯的家人或許會疼他、包容他的違法，但柯仍必須對社會交代。

最後，卓冠廷補充，柯文哲不僅炒地有SOP，就連卸責也有SOP，第一「推」是爸爸、媽媽、太太買的、處理的；第二什麼都裝作忘記不知道，還說「如果大家沒說都忘了」；第三當無法回應社會排山倒海的質疑，最後一步就是哭，拿出爸爸媽媽的期待來轉移話題、以拖待變，柯文哲應該學會長大，自己面對自己的爭議。