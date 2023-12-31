年輕人快來領錢！動滋券「元旦一早發放」　可用於觀賽事買體育用品

▲113年度青春動滋券從明年元旦上午10點開放領用。（圖／體育署提供）

文／CTWANT

體育署為鼓勵16歲至22歲的年輕族群積極參與體育活動及觀賞運動賽事，因此自今年（2023）6月1日起常態發放青春動滋券，明年（2024）的青春動滋券則於1月1日上午10時起開放領用，符合資格者可至動滋網輸入基本資訊領取，預估將有165萬人受惠，可用於觀賞體育賽事，及購買體育相關用品，用途非常廣且實用。

教育部體育署表示，青春動滋券為每年常態化措施，今年符合領用資格者為2001年1月1日至2007年12月31日出生的民眾，領用期限延長至明年6月30日止，尚未領券的人，要把握機會儘速領券消費抵用。

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而明年青春動滋券的符合領用資格者則為2002年1月1日至2008年12月31日出生，於明年元旦上午10時起開放領用，領用期限至明年12月31日止。民眾及合作店家可於動滋網同時辦理這2年的青春動滋券領券、抵用、收券、核銷等事宜。

根據統計資料，目前各業別抵用金額以運動場館業57.53%、運動休閒教育服務業30.19%占最大宗，抵用金額前3高縣市依序為台中市、高雄市及新北市。

此外體育署也提醒，青春動滋券限本人使用，務必妥善保存個人資料，避免遭有心人士盜用。目前動滋網也增加了健保卡號驗證機制，因此民眾至動滋網登記青春動滋券時，除了輸入身分證號、出生年月日、手機號碼等基本資訊外，尚需通過健保卡號驗證，才能取得簡訊驗證碼，並在輸入驗證碼後，才能完成領券程序，以避免有心人士竊取民眾個資進行領券，損害權益。

另青春動滋券領用方式、優惠店家等資訊，可上動滋網（500.gov.tw）查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

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