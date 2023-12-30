跨年完就發大財！命理師點名「4生肖」2024第1週財運旺爆

▲小孟老師點名，4生肖在2024年第一周財運最旺。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

就要跨年了，也代表2024新的一年即將來臨，許多人期盼新的一年有好的運勢和財運，對此，清水孟國際塔羅小孟老師就點名4生肖，將在2024年的第一周就發大財。

Top4 生肖豬

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在2024第一周，屬豬的人在財運上適合多方發展，近期會出現不少新機會，將拓展出不同的財路，如果屬豬的人想投資，記得不要孤注一擲，應該要多多分散風險，可透過研究副業得到不錯的回饋。

Top3 生肖蛇

屬蛇的人在2024年第一周，有機會接到更大筆的生意，雖然會面臨很大的壓力，但這也是賺錢的好時機，把眼光與目標放長遠來看，現在打下穩定的根基，足以讓未來有更大的發展空間，若時間上允許，可以盡量去做，會迎來財運亨通的好運。

Top2 生肖牛

2024年第一周，屬牛的人事業會很順利，績效開始急起直追，只要努力往前，過去的壞運氣都會瞬間拋到腦後，記得要保有滿滿的意志力，只要持續開創新機會，就能讓儲蓄繼續成長。

Top1 生肖鼠

2024年第一周，屬鼠的人在賺錢方面會特別感興趣，小孟老師建議，「可以多看財經相關書籍，或是進修線上的理財課程。」在進修的過程中，好好增強並研究投資理財的觀念，可以幫助自己在投資分析市場上更上一層樓。

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