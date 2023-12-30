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3歲童墜魚池「爸救兒竟雙溺斃」！苗栗露營區業者出面回應了

苗栗卓蘭一處露營區驚傳1對父子落水失蹤意外，父子2人先後被救起時均已無呼吸心跳，不幸經送往醫院搶救後仍不治身亡。（圖／翻攝畫面）

▲苗栗卓蘭一處露營區驚傳1對父子落水失蹤意外，父子2人先後被救起時均已無呼吸心跳，不幸經送往醫院搶救後仍不治身亡。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

苗栗卓蘭某露營區今（30）日上午驚傳民眾落水溺斃意外，事件開端為上午時1名年約3歲男童不慎掉落魚池中，其父親見狀後隨即進入水池要救兒，未料卻演變成2人溺水意外。警消獲報趕抵後，先後救起父親與男童，不過2人被救起時均已無呼吸心跳，送醫搶救後雙雙不治身亡；業者初步說明，表示在事發當時該魚池區還未到開放時間，不清楚2人為何出現於此，至於詳細的事發經過正由警方進一步調查釐清。

據了解，來自彰化的一家3口是於昨（29）日到該露營區，原先預計在此度過元旦假期，但就在今（30）日上午8時許，該名年約3歲的男童和父親一同到園區釣魚池附近時，竟不慎落入約莫120坪、3公尺深的魚池中，其父親在見狀後也連忙進入池中要救起兒子，未料最後2人卻雙雙溺水；然而在事發第一時間卻無人察覺此事，直至中午12時許妻子找不到丈夫和孩子，經請託園區員工調閱監視器，父子溺水失蹤一事才終於被發現並通報救援。

苗栗縣消防局說明，勤務中心於今（30）日中午12時45分接獲通報，指稱位於卓蘭鎮的露營區有2名民眾落水，獲報後隨即派遣卓蘭、大湖以及特搜分隊，共計4車14人前往救援，經過消防人員進行水上搜索與下潛搜救後，於下午1時33分許尋獲父親，隨後又於下午2時46分尋獲男童，2人被救起時皆已失去呼吸心跳，且經送往東勢農民醫院搶救後，仍不幸宣告不治身亡。

業者針對此次意外表示，園區中的釣魚池開放時間為下午2時30分治4時30分，在開放時段內也皆會派員在旁注意民眾安全，目前仍不清楚該對父子為何會在非開放時間出現在釣魚池，至於詳細的事發經過正由相關單位進行調查釐清。

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