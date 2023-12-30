賴清德挨轟「台獨金孫」　林濁水：國民黨其實反對中共台獨定義

▲前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨候選人賴清德在總統辯論會中口誤稱「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」國民黨痛批，這樣的論點不僅對不起台灣所有國民，更再一次認證賴清德的「台獨金孫」身份。不過，前立委林濁水認為，國民黨其實是反對中共對台獨的定義，因為國際對台獨通則是，不管國號是台灣或中華民國，只要與中華人民共和國互不隸屬，兩岸不是統一的國家，就是台獨。

對於《中國時報》執行副總編輯周慧如問三位總統候選人是否認同中華民國憲法？賴清德回應，中華人民國共和國自始不同意中華民國的存在，中國在國際上的3階段論講得很清楚，世界只有一個中國，兩岸同屬一中，唯一代表中國的合法政府就是中華人民共和國的政府，「今天在國內把中華民國（憲法）當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？大家要去思考。」

國民黨批評，賴清德為了選舉利益，不惜抹黑國民黨與中華民國，除了負面選舉，完全拿不出具體治國方針，這次賴清德在電視辯論會中明確說出「把中華民國當作是兩岸的護國神山，到底是促進和平，還是給台灣帶來災難」，從語意可以得知，這已經不是失言，而是明指中華民國帶來災難，台獨思想一覽無遺。

不過，林濁水今日表示，事實上，國民黨是反對中共對台獨的定義，而他反而認為，中共對台獨的定義是對的，因為國際對台獨通則是，「是否擁有主權」是定義「是否獨立」的基準，無關乎國號為何；換句話說，不管國號是台灣或中華民國，只要與中華人民共和國互不隸屬，兩岸不是統一的國家，就是台獨。