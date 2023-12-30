賴清德稱「中華民國帶來災難」！柯文哲直嗆失言：綠名嘴要幫忙消毒了

▲柯文哲批賴清德失言。（圖／中央社提供）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統辯論會今（30）日登場，民進黨總統候選人賴清德在媒體提問時，提到「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」到了候選人交叉詰問，賴清德又提到兩岸關係，民眾黨總統候選人柯文哲直批他失言，「今晚綠營名嘴要忙著替你消毒這句話」。

賴清德在接受中國時報執行副總編輯周慧如詢問時，引述國民黨總統候選人侯友宜先前要將《憲法》作為兩岸的護國神山的說法，不過疑似口誤，說成「那你想想看，我們今天在國內，把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平？還是要給台灣帶來災難？」

▲賴清德在辯論會上疑似口誤。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



後續到了交互詰問階段，賴清德又針對兩岸問題指出，侯友宜主張九二共識，柯文哲接受兩岸一家親，都是一個中國原則，因此發問中華民國與中華人民共和國有無互相隸屬？接著要消滅中華民國的是共產黨還是民進黨？最後藍白主張內閣制、聯合政府，但內閣制國家是虛位元首，是不是主張要取消總統直選，或是要把總統虛位化？

柯文哲回應，兩岸一家親在2015年提過，只是對大陸方面展示善意，可以繼續交流，「剛才賴清德把我跟一個中國扯上關係，這就是典型穿鑿附會、抹紅的手段」。

至於消滅中華民國的是中共還是民進黨？柯文哲直言，賴清德提到「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平還是要給台灣帶來災難」這句話根本是失言，「我跟你講，你們今天晚上的名嘴們要忙著替你消毒這句話」，認為過度的抹紅不需要，因為會踢到鐵板。

侯友宜也回應，自己說的九二共識不是賴清德講的一個中國，「是你們污名化把九二共識變成一國兩制，這是你們去一而再再而三地洗腦；我們主張的九二共識是在中華民國憲法底下」，尤其賴清德的主張會妨害到台灣安全，就是因為賴清德支持台獨。

▲侯友宜競辦也認為賴清德嚴重失言。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



辦論會結束後，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭也說，賴清德今天在辯論會提到，「中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」，這根本是嚴重失言，「賴清德竟然暗指中華民國會帶來災難，難道賴清德不是參選中華民國總統？還是不屑參選中華民國總統？」

針對爭議，賴清德也在會後記者會說，「我的確是口誤啦」，不慎把「中華民國憲法」講成「中華民國」，柯文哲也知道他口誤，不過柯又在記者會上攻擊這一點，非常不應該。