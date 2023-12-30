▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會在今（30）日登場，就有網友好奇拋問，大家覺得史上最強的「辯論王」是誰呢？話題引發討論，就有不少網友都點名陳水扁，「戰神阿扁，沒有之一」、「阿扁一個人可以電爆所有台灣人」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣史上辯論最強是誰」為標題發文，提到辯論會上，攻擊、防守、閃躲都是很重要的技能，缺一不可，大家覺得台灣史上，最強的辯論王是誰呢？

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「阿扁吧？渲染力跟口才真的都是強」、「阿扁沒有懸念吧」、「阿扁還要加上那個口氣，真的很強」、「阿扁不講他的口才，光那自信到X北的笑容，真的很可怕」、「阿扁太強了，那個臨場反應，直接反殺爆你」、「阿扁，不過是因為有舉球手」。

還有網友表示，「陳致中電爆邱毅那場也很好看」、「我更期待黃國昌站上去的一天」、「韓國瑜，口才真的好」、「馬扁都很強，風格不同」、「馬也很厲害」。

也有網友提到稍早結束的辯論會，「以前陳水扁，現在柯文哲」、「說實在，柯文哲也不差」、「柯文哲被堵麥8年真的不是練假的」。不過也有網友則搖頭，「柯是攻擊別人時很流利，自辯時咳咳咳啊」。話題引發討論。