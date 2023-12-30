台灣「軍事洩密」近年平均判刑1.5年　柯文哲轟：哪門子的法律？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／方萬民攝）

文／CTWANT

在3場總統候選人電視政見發表會結束後，30日下午2點進行3黨總統候選人電視辯論會。而民眾黨總統候選人柯文哲在妻子陳佩琪陪同下進入會場。而在媒體詢問環節中，柯文哲面對媒體詢問的台美關係問題，柯文哲表示，僅支持蔡英文總統的外交路線，但是內政路線完全不支持。

在這次的辯論會中，《台視》主播鄔凱雯提問台美關係問題，詢問各黨候選人是否贊同蔡英文總統現行支持的外交路線，未來15年，台灣必須要在中美對抗的架構下，來思考台灣的定位。柯文哲提到川普曾提到川普上任後，就曾試圖與中國脫鉤。他也引述美國國務卿布林肯的言論，對中國應當「可以合作就合作，可以競爭時就競爭，必須對抗時就對抗」。認為台灣必須要在中美對抗的架構下來尋求自身的定位。

而在面對中國與台灣之間的關係問題，柯文哲表示，所謂的「兩岸一家親」只是向對方表明善意，但彼此政治制度是完全不同。柯文哲提出「台灣自主，兩岸和平」，台灣必須要保有現行的民主自由政治制度與生活方式，在這樣的情況下願意與中國溝通。

柯文哲強調，要在對等尊嚴、5個互相的原則「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，互相諒解」的情況下進行對談。柯文哲舉例過去舉辦過的雙城論壇、世大運，均是透過許多談判而達成。而台中東亞青運，就在中國的干涉下沒有了。柯文哲再次提出布林肯的理論，認為交流有很多層面，體育、文化、宗教、經濟目前現階段都可以，但唯獨政治方面要先暫停。柯文哲認為，現在中國現在也是焦頭爛額，全世界通膨，只有中國在通縮，他們國內問題應該十分嚴峻。

在面對貧富不均的問題時，柯文哲先針對賴清德提出的問題，強調自己從未同意九二共識，而強調中國的確是台灣的威脅，但民進黨的所作所為其實是在搞義和團，把國家帶上更危險的地方。

而回到貧富不均的問題，柯文哲引述《21世紀資本論》的內容回應，表示「用錢賺錢比用勞力賺錢快」，所以貧富懸殊問題一定會越來越嚴重。柯文哲認為，要解決這個問題，必須要重新調整所得稅在特定族群的課徵比例，同時要讓社會福利偏向弱勢族群。柯文哲也表示，貧富懸殊並非是理論問題，而是執行問題，台灣最欠缺的就是執行。

面對三黨不過半，未來在政策執行上可能會遭受阻礙一事，柯文哲表示，自己在當台北市市長時，台北市議會63個席次中，沒有一個席次的議員屬於柯文哲，第二任的任期中，63席次中，民眾黨僅有1席，柯文哲反提問「台北市政有遭遇到什麼問題嗎？很少！」柯文哲表示，如果你做的事情是大家都相信、對民生有益，別人也很難出言阻止。

在憲法定義的疆土領域，與兩岸人民關係條例底下的定義問題。柯文哲表示，今天是要競選中華民國的總統，並非是競選美國的州長或是中國的省長，所以面對「是否認同中華民國憲法」一事，柯文哲認為就是要認同。柯文哲表示，中華民國憲法與兩岸人民關係條例，目前是規範台灣與中國互動的基本法則，在法令沒有修改之前，就是要遵守法令，要讓台灣成為法治國家。

柯文哲也提到，目前憲法制定內容與事實落差的問題，在過去也引起不少爭議，但是自己在實際訪問過美國、日本後，柯文哲認為，台灣在現階段「不可能統一，也不可能獨立」。柯文哲也引述民調結果，表示僅有7%民眾支持獨立、3%民眾支持統一，支持維持現狀的民眾有90%之多。柯文哲認為，過去30年來，國民兩黨一直在浪費時間論一個無法解決的問題，是在浪費全國人民的力量，也是造就台灣如今局面的元凶。柯文哲認為，「維持現狀」不就是目前唯一的選擇嗎？

在是否主張將中國列為有敵意國家與強化反滲透法罰則等問題，柯文哲再次強調「台灣自主，兩岸和平」是處理兩岸關係的基本原則。柯文哲解釋「台灣自主」就是代表台灣還是要具備有足夠的防衛力量，不能把整個國家的前途寄託在別人的善意，所以國家機密洩漏的確是個大問題。

柯文哲認為，要解決這個問題，必須分成三個部分來處理，第一，軍事洩密案件的刑責實在太輕，過去數年間的平均判刑僅1.5年，但是在歐美國家的刑期是高達19年之多，柯文哲也痛批「這是哪門子的法律？」，柯文哲認為，一定要加重洩漏國家機密罪的刑責。

第二，內部管理還是要進步，柯文哲認為，試射彈筒最後竟然能落入黑道之手，認為國防部在管理方面問題非常嚴重。柯文哲也舉例，目前中國對台灣的滲透，主要分成靠親戚關係、靠朋友關係、集團直接聯繫與網路滲透等幾個部分，柯文哲認為這些部分都要有很好的內部管理制度與SOP來進行防範。

柯文哲也表示，目前整個國家的紀錄太差，特別是公務員與軍人。柯文哲認為，他們都是代表國家的門面，所他認為，要解決目前國安洩密問題，不僅是軍事洩密的刑責要加重，如果犯案人是公務員、軍方人員，刑責要更加加重。

除此之外，柯文哲認為資訊安全也是一個重點，柯文哲表示自己訪美的時候，曾有人向他解釋，俄烏戰爭中，烏克蘭並非是沒有遭受俄羅斯的網路攻擊，但是對方向柯文哲表示，要提高資安防禦能力，首要的並非是防範駭客，而是要提高內部SOP的基本管理機制，像是ID、密碼等元素是否有妥善管理、定期更新。

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