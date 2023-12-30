批趙天麟親中沒事、質疑賴接受陸招待　侯友宜嘆：里長卻被法辦

▲2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選唯一一場總統電視辯論會，今（30）日登場，被問到中國從未停止對台灣統戰，最近介入選舉新聞傳出，退役現役軍人個行業人士被吸收組織，在台灣現行法律下，認定標準很嚴格，判刑卻很輕，酒駕比叛國還要嚴重。侯友宜回應，他反對境外勢力介入台灣選舉，但里長去中國卻被法辦，「民進黨趙天麟親中卻沒事？他國防委員會欸！賴清德2017年也去中國，是否有被落地招待？」批綠根本兩套標準。

中央社王思捷提問，中國從未停止對台灣的統戰，那近來很多介選的新聞也頻頻傳出，其中退役軍人還有各行業的人士遭中國吸收、發展組織、出賣機密情報的案例尤其令人擔憂，但是在台灣現行的法律體系下，認定的標準很嚴格，判刑很輕，那酒駕跟貪污成為比叛國更嚴重的重罪，請問候選人認為這個跟我們目前在法律上，沒有將中國視為具有敵意的國家是否有關？再來是否主張加重反滲透法與叛國行為的刑責？那又有什麼實際上的對策來守護國家的機密與安全？

侯友宜回應時首先鄭重聲明，反對境外勢力介入台灣的選舉，台灣是一個民主自由制度的國家，要有信心也要保護，絕對不願見此挑釁。侯也說，今天看到選舉過程中，很多人被反滲透法法辦了，里長出去大陸旅遊回來就被法辦，希望司法勿枉勿縱，不要成為政治的工具，如果證據充分去辦，沒人會講話，但是里長只去吃兩頓飯也被抓去辦，但趙天麟親中他卻沒有事，他還國防外交委員會的。

侯友宜進一步表示，賴清德先生2017年去大陸有沒有被落地招待？里長出國的時候民進黨有多少民意代表去送機、送車？現在民進黨卻兩套標準。侯特別藉這個機會反問賴，美國說不支持台獨，接著美國重量級學者說凍結台獨黨綱，賴要怎麼樣跟美國的立場一樣還不一樣？賴是台獨工作者人盡皆知，這個問題真的很嚴肅。

至於柯文哲，侯友宜說，柯剛才講維持現狀，但這個現狀不是現在民進黨執政的現狀，這是兩岸瀕臨戰爭的現狀，要靠國民黨來穩定兩岸局勢，親美和中才能解決問題。