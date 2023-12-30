回應凱旋苑跟新莊土地購買案　侯友宜：我不是炒地皮、炒房

▲侯友宜抵達辯論會會場。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜被對手頻打凱旋苑、新莊土地購買案等爭議。侯友宜今（30日）強調，自己不是炒地皮、炒房，合法建築、合法納稅，更重要都有財產申報；而新莊的事情，都是老舊房子占用到鄰地，是要好好替人家解決問題。另侯友宜也批民進黨總統候選人賴清德的新青安貸款，沒限年齡、排富等，這行不通。

第16任總統候選人電視辯論會30日下午2時在公視登場。在第二階段，媒體提問，近期房產、地產有議題引發討論，如何回應外界質疑？後續有無其他具體處置？該議題引發高度關注，反映台灣人民渴望居住正義，背後映照台灣貧富不均，台灣很多人沒享受到發展高科技產業帶來的經濟成長成果，如果當選要如何扭轉現況？扭轉現況，需要國會合作，但預估各黨席次可能不會過半，三位當選怎解決這問題，獲得穩定執政？

侯友宜回應時先表示，剛剛賴清德說自己執政風險最低，但現在大家緊張得要死，怕戰爭。賴清德內心還是主張台獨，只是不敢說出來，當要選舉，東扯西扯，扯到最後。侯質問賴，是不是你自己說的，「我是一個台獨的政治工作者，不管在哪職位永不改變 」，你要說清楚。



接著，侯友宜指出，居住正義方面，他剛剛聽到賴新青安貸款，而他則推動免頭期款，讓年輕人頭期款壓力，不經過五年、十年，付不出頭期款，而是由政府來擔保，1500萬以下，都可以用這方式來做；而新青安貸款沒限年齡、首購、轉售限制、排富，這樣行不通，他才用這個補賴的不足。

侯友宜強調，房產方面他講很清楚，從凱旋苑到新莊這案，他不是炒地皮、炒房，是合法建築、合法納稅，更重要都有財產申報；今天吵新莊的事情，他講實在的，都是老舊房子占用到鄰地，是要好好替人家解決問題。