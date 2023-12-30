聽障行車友善體諒貼紙開放索取　黃偉哲盼減少聽障朋友行車困擾

▲2023年社會局結合交通局印製「聽覺障礙者行車友善貼紙」，2024年起放置於全市各區公所及永華、民治兩處市政中心社會局服務台供聽覺障礙民眾索取。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局2023年結合交通局印製「聽覺障礙者行車友善貼紙」，2024年起放置各區公所及永華、民治兩處市政中心社會局服務台供聽覺障礙民眾索取，後續各區公所如核發民眾身心障礙證明時，將主動提供貼紙給聽障者使用，請市民朋友一起來認識聽障友善貼紙的含義，實現台南成為友善無礙的溫暖城市。

黃偉哲市長表示，台南市領有身心障礙證明者共計98819名，其中聽覺障礙者有1萬322名，為落實身心障礙者權利公約（CRPD）協助身心障礙者社會參與，社會局特別印製「聽障者行車友善貼紙」，貼紙上有「救護車」、「消防車」、「警車」及「聽障者行車 請友善體諒」字樣，並有「閃燈提醒」搭配輔助標示色彩，藉此提醒用路人，注意聽覺障礙朋友所駕駛車輛，黃偉哲市長貼心提醒有需要的民眾可善用此貼紙降低行車困擾。

社會局盧禹璁局長指出，聽覺障礙是聽覺器官損傷，導致聽障朋友對於聲音的辨識能力產生障礙，依據交通部訂定「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」，聽覺障礙者仍可報考機車及小型車駕駛執照，然因聽覺障礙朋友大都無法聽到警笛器嗚聲，於突發情況時恐無法即時禮讓救護車、消防車等救災車輛，因而收到交通罰單，社會大眾關注的眼光常讓其承受不少壓力。

社會局製作發放「聽障者行車請友善體諒」貼紙，讓聽力功能較衰退的朋友可將該貼紙貼於擋風玻璃上，藉以提醒用路人多關注聽覺障礙朋友的情況與需求。社會局也邀請社會大眾一起來認識「聽障者行車友善貼紙」圖示，共同發揮同理心，必要時以「閃燈」取代喇叭聲提醒駕駛，友善對待與支持聽障朋友。相關問題可洽台南市政府社會局身心障礙褔利科06-2991111#8743。