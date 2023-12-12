喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

▼失智社工師帶領加樂睿智服務據點長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心在今年4月設立加樂睿智服務據點，並由社工師林孟庭帶領長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事，除舉辦成果發表，還將作品集結出版成月曆，賦予長輩滿滿成就感；其中認知退化嚴重的王爺爺，意外想起年幼家貧爸爸為孩子學做糖解饞的往事，能夠再次回顧過往，讓家屬相當暖心。



「真的很開心！」羞澀的84歲吳奶奶，患有輕度失智症，一生從未離開過家鄉平和村，看著自己以剪紙方式創作的「山與溪」作品，能夠出版成冊滿臉笑意，並高興分享平和的夏天很熱，以前都會跑去荖樹橋跳水，更喜歡從橋上俯瞰山下景色，非常漂亮。

▲老郭奶奶和先生都是加樂睿智服務據點的學員，2人參與傳承藝術時創作出多幅作品並被收錄到月曆。



另一名學員老郭奶奶與王爺爺是夫妻，2人參與傳承藝術時，創作出多幅作品並被收錄，王爺爺的「尪某情」，述說著他們的甜蜜日常，並感謝老郭的好個性，一路陪伴他到老；自台北遠嫁花蓮的老郭，除用作品回憶故鄉的美好，也創作「當那一天來臨」，坦然面對生死，安慰家人「不要難過，要放下讓他們安心離開。」

▲羞澀的84歲吳玉妹奶奶，一生從未離開過家鄉平和村，看著自己以剪紙方式創作的「山與溪」。



林孟庭說，傳承藝術主要結合藝術創作與口述歷史，引導失智者及照顧者分享各自人生重要階段的生命故事，藉著繪圖、剪紙、刮畫等多元方式呈現，由他們親自做、親口說，進而增加團體間的互動，也透過出版成月曆，保留這些珍貴紀錄，並與家人重新建立關係，讓家屬有機會認識不同面貌的長輩。



她說，為期12週的傳承藝術，感受到長輩間的人際互動變好了，打破起初的靜默，而開始願意主動分享具體故事及感受，創作的時候也從「隨便」、「我不會」等被動態度轉為主動積極，更重拾自主與創意性，並有自己的想法及完成的堅持，看到學員的正向轉變及互動經驗，讓社工及老師備感欣慰。



2024年「失智友善X加樂睿智生命書」月曆，除收錄學員創作，內容也印製「守護失智4大任務」的看、問、留、撥口訣，邀請民眾一起成為失智友善的一員，若發現異狀疑似失智者，除主動詢問關心，也能適當協助，並通報當地警局。



門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心社工員胡張恩說，中心目前於花蓮壽豐鄉光榮村及豐裡村，分別開設加樂及豐裡睿智據點，提供確診失智症或疑似失智症待確診者及家屬多元支持的服務，據點持續招生中，將有專人安排各式認知促進、延緩失能及多元治療課程，並會提供安全看視及相關資源的諮詢服務和轉介，希望透過據點支持和服務，增能並延緩學員失智的速度、維持生活品質，也幫助家屬減輕負擔。