　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

▲▼失智社工師帶領加樂睿智服務據點長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事。（圖／門諾醫院提供下同）

失智社工師帶領加樂睿智服務據點長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心在今年4月設立加樂睿智服務據點，並由社工師林孟庭帶領長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事，除舉辦成果發表，還將作品集結出版成月曆，賦予長輩滿滿成就感；其中認知退化嚴重的王爺爺，意外想起年幼家貧爸爸為孩子學做糖解饞的往事，能夠再次回顧過往，讓家屬相當暖心。
 
「真的很開心！」羞澀的84歲吳奶奶，患有輕度失智症，一生從未離開過家鄉平和村，看著自己以剪紙方式創作的「山與溪」作品，能夠出版成冊滿臉笑意，並高興分享平和的夏天很熱，以前都會跑去荖樹橋跳水，更喜歡從橋上俯瞰山下景色，非常漂亮。

▲▼失智社工師帶領加樂睿智服務據點長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事。（圖／門諾醫院提供下同）

老郭奶奶和先生都是加樂睿智服務據點的學員，2人參與傳承藝術時創作出多幅作品並被收錄到月曆。
 
另一名學員老郭奶奶與王爺爺是夫妻，2人參與傳承藝術時，創作出多幅作品並被收錄，王爺爺的「尪某情」，述說著他們的甜蜜日常，並感謝老郭的好個性，一路陪伴他到老；自台北遠嫁花蓮的老郭，除用作品回憶故鄉的美好，也創作「當那一天來臨」，坦然面對生死，安慰家人「不要難過，要放下讓他們安心離開。」

羞澀的84歲吳玉妹奶奶，一生從未離開過家鄉平和村，看著自己以剪紙方式創作的「山與溪」。
 
林孟庭說，傳承藝術主要結合藝術創作與口述歷史，引導失智者及照顧者分享各自人生重要階段的生命故事，藉著繪圖、剪紙、刮畫等多元方式呈現，由他們親自做、親口說，進而增加團體間的互動，也透過出版成月曆，保留這些珍貴紀錄，並與家人重新建立關係，讓家屬有機會認識不同面貌的長輩。

▲▼失智社工師帶領加樂睿智服務據點長輩進行傳承藝術，透過創作結合口述歷史，分享愛的生命故事。（圖／門諾醫院提供下同）


 她說，為期12週的傳承藝術，感受到長輩間的人際互動變好了，打破起初的靜默，而開始願意主動分享具體故事及感受，創作的時候也從「隨便」、「我不會」等被動態度轉為主動積極，更重拾自主與創意性，並有自己的想法及完成的堅持，看到學員的正向轉變及互動經驗，讓社工及老師備感欣慰。
 
2024年「失智友善X加樂睿智生命書」月曆，除收錄學員創作，內容也印製「守護失智4大任務」的看、問、留、撥口訣，邀請民眾一起成為失智友善的一員，若發現異狀疑似失智者，除主動詢問關心，也能適當協助，並通報當地警局。
 
門諾醫院壽豐分院失智照護聯合服務中心社工員胡張恩說，中心目前於花蓮壽豐鄉光榮村及豐裡村，分別開設加樂及豐裡睿智據點，提供確診失智症或疑似失智症待確診者及家屬多元支持的服務，據點持續招生中，將有專人安排各式認知促進、延緩失能及多元治療課程，並會提供安全看視及相關資源的諮詢服務和轉介，希望透過據點支持和服務，增能並延緩學員失智的速度、維持生活品質，也幫助家屬減輕負擔。

ET快訊
全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫
「連2波冷氣團」南下時間曝　下探13度
帝王級「麝香葡萄」被中國人偷苗翻種　日本每年慘賠百億日圓
不是刺波！「草莓的台語」怎說　2種正確念法揭曉
快訊／台中狼師性侵女學生　監察院彈劾：惡性重大
快訊／邰智源道歉了！　罵完中正紀念堂才知「搞錯單位」
收到「胎兒羊膜穿刺報告」哭了！李千娜嚇：醫生說收到就是有問題
獨／台灣最高！橘色惡魔留言表謝意　早餐最愛吃這2食物

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

旺來產業園區未來將周吸萬人　旺來路完工盼分流車潮

竹市「先導公車」順利決標　預計113年上半年上路

聖誕禮提早到！大社國小千萬級「風雨球場」啟用　小朋友興奮體驗

喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

安平開台天后宮探索安平廟埕文化之旅　回溯建城400年先人足跡

漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工　 鄭文燦：台灣農業轉型新里程碑

基隆市府元旦升旗典禮　串連愛心共迎2024第一道曙光

強化化學災害搶救能力　南消二大辦理毒性化學物質災害演習　

快訊／台南北區民德路85巷民宅火警　1樓廚房起火濃煙竄出

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

旺來產業園區未來將周吸萬人　旺來路完工盼分流車潮

竹市「先導公車」順利決標　預計113年上半年上路

聖誕禮提早到！大社國小千萬級「風雨球場」啟用　小朋友興奮體驗

喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

安平開台天后宮探索安平廟埕文化之旅　回溯建城400年先人足跡

漢光果菜區域冷鏈物流中心竣工　 鄭文燦：台灣農業轉型新里程碑

基隆市府元旦升旗典禮　串連愛心共迎2024第一道曙光

強化化學災害搶救能力　南消二大辦理毒性化學物質災害演習　

快訊／台南北區民德路85巷民宅火警　1樓廚房起火濃煙竄出

智原當沖比逾6成　並列8檔注意股

解鎖嘉義2新飯店！超夢幻「阿里山英迪格」無邊際泳池賞日出、雲海

快訊／藍黨團不滿綠營政治攻擊揚言退協商　柯建銘三度致歉

翁履中／美方建言：兩岸都不絕望　和平才有希望

領航猿橙市超派對主題周　冰球樂團開唱

兒未滿1歲...KID存「植髮錢」！　喊話：不要因為髮量而受到阻礙

全球首例！男捏鼻子忍住噴嚏　瞬間「氣管穿孔」爆痛送醫

成年山羌角卡農地鐵網慘死！　「下半身被啃光」絕望眼神惹心碎

竹市府推動減塑獲中央肯定　「特優」二連霸

真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

地方熱門新聞

綠鬣蜥闖天后宮參拜！然後被動保處抓走

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

100ml精華液要1萬6800　騙嬤51萬

2024桃園立委選舉　明年1/8-9日電視政見發表會

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

高鐵列車倒退進月台　延誤14分鐘

SRF進駐觀音　鄭文燦「政治炒作」掀藍綠戰火

桃園濃情八德遊花田登場　花海供拍照打卡

台南市集「好市發生」黃偉哲贈獎

台南中西區公寓驚傳瓦斯外洩！

麻將團結鄰里推動國粹合法化！

台南北區民德路85巷民宅火警濃煙竄出

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

更多熱門

相關新聞

不想得失智症　秘訣「三高兩動」

不想得失智症　秘訣「三高兩動」

台灣在2025年將邁入超高齡社會，65歲以上老年人口會達到20％，到那時，每五個人台灣人就會有一個是老人。男性平均壽命是80歲，女性則是到86歲，都很長壽；人壽命長，便要預防失智症上身，因為年齡老化便是失智症的最主要危險分子之一。

失智婦獨自外出　昏迷躺偏僻小路

失智婦獨自外出　昏迷躺偏僻小路

睽違27年　花蓮門諾中醫團隊正式成軍

睽違27年　花蓮門諾中醫團隊正式成軍

迷途老人蹲坐路旁　暖心東警護送返家

迷途老人蹲坐路旁　暖心東警護送返家

COVID新冠後遺症多　腦霧最棘手！

COVID新冠後遺症多　腦霧最棘手！

關鍵字：

年輕遙遠回憶門諾失智友善月曆訴說年輕故事

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

即／台1線機車慘被酒駕撞飛解體　19歲男女雙雙不治

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面