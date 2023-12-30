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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨內參／侯康15縣市領先賴蕭　酸民眾黨民調「有很大落差」

▲▼國民黨召開正副總統提名人記者會，凌濤發言。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統大選倒數14天，國民黨今（30）日公布黨內最新內參民調，在純全市話調查中，侯康則是30.2%，賴蕭29.2%、柯盈14.3%，侯康配險勝賴蕭1%，在北北基、桃竹苗、中彰投、宜花東、金馬15縣市領先賴蕭，僅在雲嘉南、高屏澎7縣市落後。智庫副執行長凌濤並嗆民眾黨公布的內參，跟坊間趨勢相比大幅落差。

被問到如何看待民眾黨昨公布內參民調，柯盈配28.7%超過侯趙配22.7%，逼近賴蕭配的31.7%？凌濤回應，有些政黨公布的內參跟坊間趨勢相比大幅落差，落差彰顯在民調方式採用全手機。

凌濤指出，過去總統大選，真正準的民調還是在科學方式裡面採用比較穩定的市話+手機，民眾黨去年也宣布過內參，但結果跟民調也完全相反。

凌濤說，國民黨在1月2日早上7點半到8點半在全台368鄉鎮的1139個路口舉行「113挺侯康、護台灣9幸福」大型競選活動，就是希望在最後關鍵，能從近身肉搏戰、宛如「麻花捲」般的民調中脫穎而出，取得領先，獲得多數選民的認同與支持。

凌濤強調，盼全體國人支持下架民進黨的主流民意集中力量，走最後一哩路，一票都不能少，讓政黨再輪替、台灣再出發。

凌濤今日上午於國民黨中央公布內參民調，該份經費民調由國家政策研究基金會，委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間為12月15日至28日，共計完成5013份有效樣本， 在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為‡1.39%。對象是全國22個縣市、年滿20歲以上民眾，調查方法探市內電話搭配手機電話調查。

市內電話以中華電信電話號碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例隨機抽樣，並作尾數末2碼隨機涵蓋不在母體清冊的家戶電話，共完成3258份樣本。手機調查以數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊，並做尾數末6碼亂數隨機抽樣，共完成1755份。

民調顯示，市內電話加上手機調查部分，賴蕭配27.2%，柯盈配22.4%，侯康配25.6%；政黨支持度方面，國民黨28.7%，民進黨23.2%，民眾黨18.3%。

市內電話民意調查顯示，有77.3%表示一定會去投票，賴蕭配29.2%，柯盈配14.3%，侯康配30.2%；政黨支持度方面，國民黨32.4%，民進黨25.6%，民眾黨12.5%。

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