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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體問「是否認同中華民國憲法？」　侯友宜：永刻在心裡、反對一國兩制

▲▼2024總統辯論會民進黨總統候選人侯友宜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲2024總統辯論會國民黨總統候選人侯友宜。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者崔至雲／台北報導

總統辯論會今（30）日登場，媒體提問環節時，中國時報問到，是否認同中華民國憲法？認不認同中華民國憲法中提到，台灣大陸同屬於中華民國？對此，國民黨總統候選人侯友宜回應，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，進入警官學校時，學校教他榮譽，這是他永遠不變的初心，所做所為都是故國家的人民 讓大家過好日子 捍衛中華民國永遠不會改變 我反對一國兩制」。

媒體問到，剛才已經聽三位候選人在兩岸關係上有所討論，現在把重點拉回來在憲法根本大法上，第一，請問你們認不認同中華民國憲法？第二，在中華民國憲法對固有疆域已經有所規定，而增修條文裡面，有因應國家統一前的文字，內容顯示台灣大陸同屬於中華民國，也就是說，大陸也是中華民國的領土，請問認不認同？

第三、根據前兩題討論，意味著目前兩岸就是在中華民國底下的一國兩制，分為大陸和台澎金馬制度，請問你們認不認同？根據上面的問題思索，請你們說出目前心理的真實想法，以及以高遠態度來討論一下，你們對未來兩岸關係的評論。

侯友宜回應，「中華民國憲法永遠刻在我心裡」，進入警官學校時，學校教他國家榮譽，這是他永遠不變的初心，他的所做所為都是希望顧好國家人民，讓大家過好日子，「捍衛中華民國的決心永遠不會改變」。

「我反對一國兩制」，侯友宜強調，他要顧中華民國民主自由的體制，因此兩岸之間就按照憲法法律，而且曾經在1992年臺灣在香港會談努力底下，互相不承認主權、互相不否認治權，才有辦法開啟這樣一個協商的機制。

侯友宜批，民進黨都不理這樣的協商機制，有這樣協商的機制不好用，「你每天在那邊草蜢弄雞公，當鬥雞，這沒有辦法解決問題」。

侯友宜表示，中華民國憲法第一條規定得很清楚，中華民國基本以三民主義為民有、民治、民享之民主共和國，所以台灣未來是2300萬人決定。賴清德真的對中華民國憲法完全不理不睬，「你今天當中華民國憲法的副總統你也當了四年了欸，你今天如果反對中華民國憲法，你就勇敢說出來、走出來，你不需要躲閃」。
 

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